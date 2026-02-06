Pensando en nuestros lectores, Diario Correo ofrecerá este domingo 8, catorce hermosas fábulas para los niños, llenas de fantasía que enseñan valiosas lecciones, protagonizados por animales y personajes fantásticos.

Este producto viene totalmente gratis en el encarte especial de este domingo, que sorprenderá a los amables lectores con una edición única y especial, sin costo adicional, un suplemento de entretenimiento de 20 páginas que fue diseñado exclusivamente para el público de nuestra región.

PUEDES VER: Reclama hoy tu encarte de sopa de letras con tu diario Correo

NARRACIONES

Las fábulas de Esopo son relatos cortos, atribuidos al escritor griego Esopo, que se caracterizan por usar animales como protagonistas que hablan y actúan como humanos para enseñar y proceder, dejando al final de la historia una moraleja.

La palabra proviene del latín moralis, que significa “relacionado con las costumbres”, su función es ejemplificar y educar, especialmente en los niños, sobre valores y comportamientos.

La mayoría de las fábulas presentan animales que tienen la capacidad de hablar y razonar, siguiendo un patrón narrativo.

MIRA ESTO: Con sabor y tradición la región Piura celebrará el Día del Pisco Sour

EL ENCARTE

El cuadernillo es presentado impreso en papel periódico y con una presentación especial, bien ilustrado y a todo color, y, por si fuera poco, en la última página, descubre un mundo lleno de creatividad y versatilidad, gracias a una publicación de Diario Correo de Piura.

El suplemento “Fábulas de Esopo” llegará encartado dentro del periódico, como un contenido adicional pero gratis, pensado para enriquecer la experiencia literaria entre los lectores, amantes de la buena lectura.

Una oportunidad ideal para adquirir el diario desde las primeras horas del día, y disfrutar de un material elaborado con un formato fresco y accesible, con contenido entretenido en tu edición dominical.