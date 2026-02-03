Buscando fortalecer la identidad del Pisco Sour como bebida nacional, así como revalorar la importancia del limón piurano, insumo clave en la preparación que le otorga carácter y sabor inconfundible, la comuna piurana realizará una feria para degustar la tradicional bebida.

Será el viernes 6, desde las 10:00 a.m. en el Centro Cívico (Paloma de la Paz), donde resaltarán la historia, la tradición y orgullo del pisco sour, un cóctel netamente peruano y símbolo de nuestra identidad cultural.

PUEDES VER: Piuranos rindieron honores al mejor Pisco Sour

LA FERIA

Aquí se reunirán reconocidos restaurantes de la ciudad, que presentarán su más fina preparación y técnica del emblemático aperitivo nacional y sus mejores platos, como el Cevillano, D´Javy, la Mangachería, Fragata Norteña, Juanjos, el Patrón y el Instituto Gastronómico y de Turismo.

Cabe recordar que, mediante la Resolución Ministerial N.° 161-2004-PRODUCE, se instituyó el primer sábado de febrero como el Día Nacional del Pisco Sour, y que esta bebida fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 18 de octubre de 2007 por el Instituto Nacional de Cultura.