Los piuranos disfrutarán con los sabores de este trago elaborado con el limón piurano.
Buscando fortalecer la identidad del Pisco Sour como bebida nacional, así como revalorar la importancia del limón piurano, insumo clave en la preparación que le otorga carácter y sabor inconfundible, la comuna piurana realizará una feria para degustar la tradicional bebida.

Será el viernes 6, desde las 10:00 a.m. en el Centro Cívico (Paloma de la Paz), donde resaltarán la historia, la tradición y orgullo del pisco sour, un cóctel netamente peruano y símbolo de nuestra identidad cultural.

LA FERIA

Aquí se reunirán reconocidos restaurantes de la ciudad, que presentarán su más fina preparación y técnica del emblemático aperitivo nacional y sus mejores platos, como el Cevillano, D´Javy, la Mangachería, Fragata Norteña, Juanjos, el Patrón y el Instituto Gastronómico y de Turismo.

Cabe recordar que, mediante la Resolución Ministerial N.° 161-2004-PRODUCE, se instituyó el primer sábado de febrero como el Día Nacional del Pisco Sour, y que esta bebida fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 18 de octubre de 2007 por el Instituto Nacional de Cultura.

