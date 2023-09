Un poemario que nos lleva al recuerdo de la etapa de Colegial y de nuestra adolescencia, tiene mucho de afectividad y motiva empatía con gratos recuerdos como los grandes poetas románticos, es lo que contiene el libro “Amor de colegial” del escritor Fernando Luján Cruz.

La ceremonia fue organizada por la Asociación Amantes de la Cultura que preside el historiador Cataquense Matías Cruz Sandoval y cuya presentación y comentario estuvo a cargo del poeta Lelis Rebolledo.

UN ESCRITOR NATO

Fernando Luján, es autor de varios trabajos literarios entre los que destacan: Las lágrimas de mi Madre, Entre la luz y las sombras, Entre el sueño y la realidad, Como ha cambiado la vida, La parábola del loco, El pozo de la vida y la muerte, etc.

El escritor es de origen humilde, tuvo un padre recto, prefería que trabaje antes de que estudie, fue vendedor de frutas, verduras, pasteles; canillita, lustrabotas, conserje, habiendo pasado hambre y frio. “ Tuve problemas desde pequeño, pero era un niño precozmente maduro, no me gustaba la compasión. Ante lo duro de la realidad encontré en la fantasía una forma de ser feliz. Por inventar mundos buenos, me llamaron “Loco Fernando ”, rememora el poeta.

RECLAMA CAMBIO

Más adelante señaló que estuvo enfermo por la incomprensión y la injusticia del mundo, “sólo Dios con su gran poder pudo curarme y tal vez lo utilicé como instrumento para predicar a través de la literatura”.