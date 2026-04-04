Lucía de la Cruz fue dada de alta el último jueves tras permanecer internada en el Hospital María Auxiliadora debido a problemas de salud relacionados con una fuerte infección urinaria y su diagnóstico de diabetes. Su recuperación permitió que continúe el proceso de cuidados en su domicilio.
Desde su entorno familiar, su hijo Christian informó que la cantante ya se encuentra en casa y bajo supervisión cercana de sus seres queridos.
“Mis hermanos están con ella, muy pendientes de las indicaciones de los doctores. Pronto también tendrá cita con su nutricionista para ver una dieta por lo de su diabetes. Está mejor y nos sentimos felices de tenerla en casa”, indicó para Trome.
La propia intérprete expresó su agradecimiento tras ser dada de alta. “Ya estoy en casa descansando, al cuidado de mis hijos, y estoy agradecida con los médicos que me trataron, con mi familia y el público que hizo una oración por mí”, dijo la criolla.