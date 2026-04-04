Lucía de la Cruz fue dada de alta el último jueves tras permanecer internada en el Hospital María Auxiliadora debido a problemas de salud relacionados con una fuerte infección urinaria y su diagnóstico de diabetes. Su recuperación permitió que continúe el proceso de cuidados en su domicilio.

Desde su entorno familiar, su hijo Christian informó que la cantante ya se encuentra en casa y bajo supervisión cercana de sus seres queridos.

“Mis hermanos están con ella, muy pendientes de las indicaciones de los doctores. Pronto también tendrá cita con su nutricionista para ver una dieta por lo de su diabetes. Está mejor y nos sentimos felices de tenerla en casa”, indicó para Trome.