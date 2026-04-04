La masiva llegada de visitantes por Semana Santa volvió a poner en evidencia los problemas de gestión y control en el acceso a la Laguna de Huacachina, donde ayer se registró una intensa congestión vehicular que afectó a cientos de unidades y turistas.

Caótico tránsito

El camino hacia este emblemático destino turístico colapsó ante el alto flujo de vehículos, generando largas filas, retrasos y malestar entre los visitantes. La situación reavivó las críticas sobre la falta de control en uno de los principales atractivos de la región Ica.

Otro de los puntos críticos señalados es la informalidad en el transporte y el comercio en la zona, problemática que, según se advierte, requiere acciones concretas por parte de las áreas responsables.

El colapso vehicular registrado evidencia la urgencia de implementar medidas sostenibles que permitan garantizar tanto la seguridad como una experiencia adecuada para los visitantes, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.

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