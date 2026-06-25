La exposición “Grabar para aliviar. Imaginar la Endometriosis” abrirá sus puertas este jueves 25 de junio en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la endometriosis, una enfermedad que afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres en edad reproductiva en el mundo.

La iniciativa forma parte del proyecto “Endoenigmas. Bienestar femenino y cultura”, que apuesta por el arte como una herramienta para generar conocimiento, promover la empatía y contribuir al bienestar de las mujeres que conviven con esta enfermedad.

Arte para comprender una enfermedad invisibilizada

La muestra reúne grabados elaborados por artistas plásticos y participantes del taller “Grabar para aliviar”, quienes utilizaron la técnica de la xilografía para representar las experiencias físicas, emocionales y sociales vinculadas con la endometriosis.

El proyecto busca abrir espacios de reflexión sobre una condición que continúa siendo poco comprendida y frecuentemente subdiagnosticada, pese a su impacto en la calidad de vida de millones de mujeres.

Los organizadores señalan que el arte permite acercar al público a esta problemática desde una perspectiva sensible, favoreciendo el diálogo y la comprensión colectiva.

El grabado como metáfora del dolor

La elección del grabado responde a un simbolismo relacionado con uno de los síntomas más frecuentes de la enfermedad: el dolor crónico.

Durante el taller, los participantes trabajaron el proceso de tallado sobre madera como una metáfora de las experiencias que viven muchas pacientes, transformando ese ejercicio artístico en un espacio de expresión, aprendizaje y acompañamiento.

La actividad fue dirigida por la grabadora peruana Gloria Quispe Tinco, especialista en grabado formada en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes y con trayectoria en exposiciones nacionales e internacionales.

Un proyecto que une cultura y salud

Antes de la inauguración de la exposición, el proyecto Endoenigmas desarrolló el conversatorio “Conversemos sobre la endometriosis”, en el que especialistas analizaron la enfermedad desde enfoques médicos, psicológicos y sociales.

La iniciativa también busca contribuir a la prevención, promover diagnósticos oportunos y fortalecer la empatía hacia quienes conviven con esta enfermedad sistémica.

El proyecto es impulsado por Cristina Vargas, historiadora del arte, museóloga y docente universitaria, junto con Gabriela De Bernardi, museóloga y miembro fundadora del Taller de Grabado Matriz, ambas dedicadas a proyectos de mediación cultural y patrimonio.

Exposición permanecerá abierta durante un mes

La inauguración se realizará el jueves 25 de junio de 2026 a las 7:00 p. m. en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, ubicada en la avenida Loreto N.° 950.

La exposición permanecerá abierta al público durante un mes e incluirá actividades de mediación artística para fomentar la participación ciudadana.

La organización está a cargo de Medianería. Laboratorio de Mediación Cultural y Museos y Taller Matriz, con el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura y la Alianza Francesa de Piura.

Los organizadores también invitan al público a seguir el proyecto Endoenigmas. Bienestar femenino y cultura a través de su cuenta oficial de Instagram para conocer las actividades programadas y futuras iniciativas.