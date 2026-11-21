Dos tardes taurinas atraerá a miles de espectadores al pueblo de San Clemente, que se encuentra celebrando sus 167 años de historia del Señor de los Milagros, que aparte de los actos religiosos, tiene la feria patronal con muchos atractivos para los fieles devotos y turistas.

La tradición se remonta a mediados del siglo XIX (alrededor de 1859), cuando el artesano tallador Blas Tumi envió a talar un árbol de algarrobo en la zona de La Bocana y se halló una en forma asociada a la cruz y a Cristo, dando origen a la venerada efigie del Señor de los Milagros, que es considerado protector de los agricultores en el Bajo Piura y cuya fecha central de celebración es el día 23 de noviembre.

Cabe resaltar que al costado del templo existe un monumento alusivo a la historia del Señor de los Milagros que narra su relato local.

En esta festividad se realiza el solemne novenario, las tradicionales procesiones, la feria popular alrededor de la plaza y calles adyacentes, juegos deportivos y las corridas de toros.

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TARDES TAURINAS

​Una será de ellas será mañana domingo 22 y la otra el día 29 a partir de las 3:00 p.m. en la Plaza de Toros de San Clemente, que fue inaugurada hace 50 años que tuvo en aquel entonces la presencia de Pepe Vásquez y Lola de España.

Para este domingo están anunciados el torero nacional Paco Céspedes, ganador de la Espada de Oro que llega por primera vez a San Clemente y el novillero ecuatoriano Sebastián Montes, con toros de casta a muerte, ejemplares de la Ganadería Rocío.

En la segunda tarde taurina (domingo 29), tendrá la actuación del Novillero Martin Muñoz y el debut de la torera Ecuatoriana Dayanara Sánchez con toro de casta a muerte, y la participación de banderilleros de Acho.

Además, estarán la cuadrilla cómica a través de los bufos “Los Fantásticos del Ruedo”, que harán reír a carcajadas a los espectadores.

“Esta actividad se hacen con la finalidad de dar mayor realce a nuestra Feria Patronal y los fondos de la gran Tarde Taurina estarán destinados a la rehabilitación del templo Señor de los Milagros de San Clemente en su segunda etapa” , señaló Clorinda Tumi Vilela, integrante del subcomité.

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LA FERIA

San Clemente está de fiesta. Como todos los años, miles de fieles y de visitantes llegan a este pueblo enclavado en tierras sechuranas, para venerar y estar cerca de la imagen del Señor de los Milagros, una celebración que cumple 167 años de historia.

“La Feria tiene un gran significado religioso, se celebra a nivel regional, pero atrae turistas de todo el Perú y del extranjero. La población la venera en agradecimiento a muchos milagros concedidos por la imagen, incluso a personas de otros lugares, que llegan a agradecerle” , dijo Romulo Tume, un poblador muy allegado a las actividades.

Éstas se iniciaron desde el día 19 y durarán hasta el 30 de noviembre, donde ya se aprecia un movimiento inusual entre las calles, para degustar los productos de comerciantes de otras regiones, así como los bocadillos de nuestra serranía de Ayabaca.

Asimismo, de las verbenas populares con la presentación de números artísticos locales y nacionales, banda de músicos y danzas folklóricas para el deleite del público.

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INVITACIÓN

“Hacemos extensiva la invitación a toda la feligresía en general a visitar el hospitalario Centro Poblado de San Clemente y gozar de los días de feria en honor a nuestro santo patrón y ser partícipe de todos los actos religiosos, espectáculos y vivir momentos inolvidables” , concluyó doña Clorinda Tumi.

Este año la festividad recayó en la comisión central presidido por Luis Castro Chunga, mientras la subcomisión de eventos taurinos está integrada por Lily Bayona Talledo, Fiorella Antón Antón, Clorinda Milagros Tumi Vilela, Doraluz Antón Antón, Graciela Culquicóndor Antón y Noé Namuche Ayala.

La religiosidad sigue latente en este pueblo que a pesar del tiempo los pobladores la disfrutan de generación en generación, una tradición que los llevan en el corazón y que nunca morirá.