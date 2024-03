Desde París nos comenta su nuevo poemario y su proceso de creación, este poeta nacido en Arequipa, pero hecho para difundir su belleza por el mundo a través de su lírica.

¿Cuál es la importancia de la poesía para el humano según tu visión?

Desde los orígenes la humanidad ha necesitado, o ha estado íntimamente liada a la poesía. Una vida sin ella, estaría ausente de lo más esencial de su existencia terrestre. La poesía está en lo más sublime de nuestros mometos vitales, como en los momentos más duros, que a veces debemos enfretar, sea en las guerras o cualquier otra desgracia. La poesía es el motor que hace evolucionar la mente y animar el alma. La poesía es un arma que mueve la conciencia humana. A través de ella podemos interpelar a cualquier situación que se presente a nosotros o al mundo, sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. No sé qué hubiera sido de este mar humano, sin versos ni rimas.

¿Cómo ha sido tu experiencia como escritor en Francia?

Francia o mejor dicho París, es mi segunda Patria, después de mi Arequipa, como lo dije ya en una carta que escribí sobre mi relación con mi Barrio Latino. Permanecer o hacerse un espacio no es nada facil, ya tomado como inicio, la barrera de la lengua. En los primeros años intenté dejar de escribir en español, y había comenzado a escribir en la lengua de Moliere, incluso me tomaron en cuenta en la antología Les Nouveaux Poètes française(Paris 2002). Ahora escribo más en español, y por eso se ha publicado casi toda mi poesía en bilingüe. He encontrado esta manera de existir en el medio cultural francés, para no sentirme tan solo, aunque la experiencia de la escritura es siempre solitaria, única, lejos del mundanal ruido. Pero la escritura es para compartirla, de alguna manera, sea a través de las editoras o revistas especializadas, y es lo que trato de hacer cuando se puede.

Eres también docente. Cuéntanos un poco de ese trabajo.

El trabajo es necesario, el que de alguna manera nos roba el tiempo, el que hubieramos consagrado más a la escritura; aunque por otro lado, nos ayuda a disciplinarnos en las actividades que hacemos y a ocupar el tiempo de la mejor manera. Ser docente implica mucha responsabilidad.

Tu nuevo libro es “Poeta en un valle”, ¿Qué temas abordas en los poemas?

Es un libro que fue escrito hace mucho años, y en el cual se expresa la experiencia de un hombre que intenta alcanzar la Luz o el Paraíso. Este libro tiene solo dos partes, El infierno , y El purgatorio. Siempre quise escribir este libro desde muy joven. Recuerdo haber leído La Divina Comedia en la Biblioteca Municipal de Arequipa, cuando estaba en el colegio, obra que me impactó bastante. En esa misma época leí Fausto; y quizá uno o dos años más tarde, que por suerte encontré, en un puesto de libros que tenía un librero en una calle céntrica de Arequipa, El Paraiso Perdido, una edición con imágenes. Fue en aquellos tiempos cuando ya iba germinando este libro: Poeta en un valle, que se publica ahora en edición bilingüe.

¿Cuáles son tus próximos trabajos literarios?

Sigo bregando en la poesía. Tengo algunos libro ya terminados, en espera de algún editor. Uno de ellos es sobre la época de la Pandemia, que nos ha conmovido a todos. Hay otros libros que estan en espera de una última lectura o corrección. Y así avanzamos cargados de sueños e inquietudes por este mundo tan complejo, tan singular, tan hermoso, y que no sabemos cuidarlo como se debe.