La cultura peruana será protagonista este sábado 21 de marzo con “Raíces del Alma”, una propuesta que combina música en vivo, danzas tradicionales y gastronomía en un formato inmersivo en Lima.

El evento se realizará en el salón Le Meridien del Hotel Sheraton Lima Historic Center, ubicado en el Centro Histórico de Lima, desde las 6:30 p. m.

Un recorrido por las danzas y tradiciones del Perú

El espectáculo propone un viaje por la identidad cultural del país a través de diversos cuadros artísticos.

Entre las danzas que formarán parte de la experiencia destacan:

Caporales

Marinera

Huaylarsh

Morenada

Cada presentación estará acompañada por música en vivo y una puesta en escena que busca conectar al público con las tradiciones del Perú.

Formato inmersivo con escenarios 360°

A diferencia de los shows convencionales, “Raíces del Alma” se desarrollará en un formato innovador con cuatro plataformas o mini escenarios distribuidos en el salón.

Este diseño permite que los asistentes vivan el espectáculo desde cualquier ubicación, generando una experiencia envolvente en la que el arte ocurre alrededor de cada mesa.

Gastronomía peruana como parte del espectáculo

La propuesta incluye una cena buffet peruana ilimitada, con estaciones gastronómicas que reúnen diversos platos tradicionales.

Además, los asistentes recibirán un cóctel de bienvenida, en una experiencia donde la cocina se integra con la música y la danza.

Detalles del evento y precios

El evento está dirigido a familias, turistas y público interesado en experiencias culturales.

Información clave:

Fecha: sábado 21 de marzo

sábado 21 de marzo Hora: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Lugar: salón Le Meridien – Hotel Sheraton Lima Historic Center

salón Le Meridien – Hotel Sheraton Lima Historic Center Precio:



Incluye:

Cena buffet peruana ilimitada

Cóctel de cortesía

Show inmersivo con música en vivo y danzas

Zona interactiva y fotos gratuitas

2 horas de estacionamiento gratis

(Bebidas adicionales no incluidas)

Las entradas están disponibles a través de la web oficial del evento y canales de reserva.