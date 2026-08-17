La escuadra de Deportivo El Inca se metió por tercer año consecutivo a la fase nacional de la Copa Perú y mantiene viva la ilusión de lograr el ascenso a la Liga 2 del próximo año.

Los dirigidos por Luis Bardales igualaron 1-1 ante Sporting Huamachuco, en el estadio municipal huamachuquino, y les alcanzó para meterse dentro de los 50 mejores clubes del país.

Si bien el cuadro local abrió la cuenta por intermedio de Orlando Ortiz, sobre los 82’, la alegría solo le duró dos minutos. El experimentado volante Erick Torres marcó la paridad para el representante de la provincia de Virú.

El Inca espera al ganador del cotejo de esta tarde (3:30 p.m.) entre FC Sport River y Juventud Bellavista FBC para definir el título departamental.

“Vamos a seguir trabajando porque nos falta un partido más para campeonar. Hemos demostrado que somos un equipo unido”, indicó el delantero Adrián Mujica, quien lleva tres tantos en esta departamental con El Inca.

La directiva del equipo, que encabeza Javier Mendoza, tendrá más de 15 días para analizar, junto al comando técnico, la llegada de refuerzos para afrontar la recta final del fútbol macho. El objetivo es llegar a la finalísima y traer el torneo de ascenso a Virú.