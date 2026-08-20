El Encuentro Internacional de Danza PUCP 2026 regresa con una edición que pone en el centro la creación colectiva, un gesto artístico y social especialmente significativo en un contexto donde la producción cultural suele sostenerse desde esfuerzos individuales y autogestionados. Durante una semana, del 31 de agosto al 5 de septiembre, la Facultad de Artes Escénicas y la Especialidad de Danza de la PUCP abrirán un espacio para mirar, mover y pensar la danza contemporánea desde la colaboración, la investigación y el intercambio.

En un país donde las compañías estables son escasas y la creación surge principalmente de agrupaciones que se reúnen para sostener prácticas de arte y movimiento, esta edición celebra el trabajo grupal como una forma de resistencia, comunidad y construcción de conocimiento. Casi todas las obras de la programación nacen de procesos colectivos, recordándonos que la danza puede ser también una manera de imaginar futuros compartidos.

La programación reúne artistas y metodologías diversas que amplían las perspectivas sobre el movimiento y las formas de investigar desde los cuerpos. Participan creadores nacionales e internacionales como Urpi Castro (Perú), Rodrigo Chaverini (Chile), Amira Ramírez (México), Lui Vizcarra (Perú), Cristina Velarde (Perú) y Alex Álvarez (Perú), además de la presencia especial de la Compañía de Danza de la Universidad Veracruzana, cuya participación (respaldada por su propia institución) adquiere especial relevancia en un contexto universitario latinoamericano donde la educación superior ha enfrentado momentos de vulneración y retroceso.

Entre las obras destacadas se encuentra Artilugios de la mirada, una pieza que invita al público a vivir la experiencia en movimiento y observar la misma escena desde tres frentes distintos, expandiendo la relación entre espectador, espacio y percepción.

Del 31 de agosto al 5 de septiembre Teatro de la Universidad del Pacífico, Cultural Station del Británico Cultural. Ingreso libre

Capa Escénica:

La Capa Escénica presentará cinco obras en el Teatro de la Universidad del Pacífico y el Cultural Station del Británico Cultural. Este año, dos de las piezas fueron seleccionadas mediante convocatoria pública, reafirmando el compromiso de la Especialidad de Danza con impulsar y visibilizar el trabajo de artistas que cuentan con pocos espacios para mostrar sus creaciones. La convocatoria se consolida así como un puente para fortalecer la producción independiente y ampliar el alcance de nuevas voces en la escena contemporánea.

Residencias pedagógicas y conversatorio:

Los resultados de las residencias pedagógicas,15 horas de trabajo compartido, se presentarán en la Losa Escénica de la Facultad de Artes Escénicas, mientras que el Auditorio de la Facultad Arte y Diseño será sede del conversatorio “Prácticas artísticas en la danza latinoamericana: investigación, improvisación y comunidad”, que reúne a Urpi Castro, Amira Ramírez y Rodrigo Chaverini para explorar la improvisación como práctica de investigación, el cuerpo como lugar de producción de conocimiento y la construcción de comunidades artísticas en América Latina.