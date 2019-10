Renato Sandoval: "No se había contado la historia completa"

Síguenos en Facebook

"La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta", dijo Tomás Eloy Martínez, fallecido escritor argentino que honró el periodismo como oficio y luego llevó su camino por la literatura.

El periodista Renato Sandoval tiene esa misma certidumbre sobre la profesión, la de ver más allá de lo evidente y de no dejarse deslumbrar por el poder y sus aliados.

La noche del 27 de octubre de 2007 fue el inicio de una historia que tomó como suya y que le iba a permitir reafirmar el porqué eligió ser periodista. Una trama de horror y muerte que llegó en forma de operativo policial a una zona del picante distrito de El Porvenir, en Trujillo, con cuatro muertos, presuntos delincuentes que atacaron a la autoridad.

Eso fue lo que se contó... pero no fue así. Tras 12 años del hecho, el libro "El escuadrón de la muerte. El caso del coronel Elidio Espinoza" (Infolectura 138 páginas) despeja las sombras de un sonado caso.

¿Por qué seguir la pista de un caso que parecía un operativo más en una zona convulsionada?

Porque creía que no se había dicho toda la verdad ni se había contado la historia completa. Existían muchos cabos sueltos que yo he ido recolectando durante estos últimos 12 años desde que ocurrieron los hechos. Me propuse la idea de difundirlos para que no quede una historia a medias y la que venden algunos medios de comunicación.

¿Eras consciente de que te comprabas un pleito?

Tú sabes como periodista que nos gana el ímpetu de contar la historia, de no silenciarla. Eso es más fuerte para mí que las propias amenazas que sí sufrieron los abogados y la primera fiscal del caso. Durante el proceso a un comandante de la Policía y nueve agentes por secuestro agravado y homicidio calificado, nos han hecho hasta movilizaciones con pancartas diciendo que estábamos del lado de la delincuencia porque cuestionábamos la labor policial.

Durante todos estos años, la justicia en muchas oportunidades no estuvo a la altura respecto al caso, tampoco las autoridades policiales y del Estado...

Había una especie de confabulación política y social de las autoridades e instituciones como la municipalidad; el gobierno regional, que guardaban silencio; y también el Ministerio Público, que investigaba mal y archivaba todos los procesos; un Poder Judicial, que solamente era una mesa de partes; y de un gobierno de turno, que le dio respaldo político a la impunidad.

La historia de doña Angelita y su hijo, que durante el operativo fue secuestrado cuando fue a comprar a la farmacia y luego asesinado, es impactante...

Todos como sociedad somos responsables de la muerte de ese inocente, porque permitimos que haya toda esta vorágine de policías luchando en las calles como en el viejo oeste y nosotros aplaudiendo desde la tribuna. Según la justicia, no hubo enfrentamiento sino que los habían detenido y luego aniquilado.

La historia no termina, se condenó a los miembros del "escuadrón" a 30 años de ¿"prisión suspendida"?

Así es. Es la primera de tantos años y por delitos graves, eso puede crear jurisprudencia. Si por no cumplir con pensión de alimentos te mandan preso, no puede ser suspendida por dos delitos tan graves como muerte y secuestro.

¿Si tuvieras al frente al coronel Elidio Espinoza qué le dirías?

Que asuma su responsabilidad, cuente qué fue lo que realmente pasó y que diga quién finalmente le daba las órdenes, porque en esa época se actuaba de esa manera impune. Que cuente todo eso.

Perfil

Renato Sandova ejerce el periodismo desde 2002, luego de graduarse de la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Culminó la maestría en Periodismo en la U. Antenor Orrego.