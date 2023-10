“Los asesinos de la luna” (Random House) del periodista y escritor David Grann es un monumental libro de no ficción que destaca por su exhaustiva investigación y una escritura notable para ahondar en el Reino del Terror de los años 20 que ensombreció de sangre a los osage, el pueblo originario de Estados Unidos enriquecido por los grandes yacimientos petrolíferos en Oklahoma. Publicado en 2017, el libro ha vuelto a circular ante el estreno de la película homónima, “Killers of the Flower Moon” en inglés, dirigida por Martin Scorsese y con Leonardo DiCaprio como el protagonista, en el papel de Ernest Burkhart.

Escrita como una novela policial, con intriga y revelando de a pocos a los sospechosos, el reportero reconstruye los crímenes, investigaciones y juicios sobre el caso que, a partir de 1921, se trató de manera escueta y sin resultados, hasta que el Bureau (el primer FBI) de J. Edgar Hoover y Tom White tomara las riendas de la situación.

De manera sistemática, innumerables criminales, entre médicos, autoridades y cowboys, formaron parte de un plan orquestado desde las esferas de poder más altas de Estados Unidos, con el fin de asesinar, sin levantar tanto polvo, a los osage que habían heredado una tierra rica en petróleo, después de ser expulsados de su primer territorio.

Grann consigue documentos inéditos y de archivo, testimonios, cobertura periodística de su tiempo, entrevistas y más fuentes que le permiten reconstruir el caso que dejó cientos de asesinatos y algunos encarcelados; pero va más allá y deja una línea de investigación sobre lo que no vieron los agentes en su momento.

Portada de "Los asesinos de la luna" (Foto: Random House)

DINERO Y MUERTE

El autor expone la conspiración de a pocos, con perfiles de cada personaje y compone el contexto preciso de una época, marcada por la impunidad, el racismo, la desidia y la corrupción judicial estadounidense.

Tan terrible era la situación que la conspiración esclarecida escondía otra, la cual ni siquiera el FBI, en su etapa clave, pudo develar de manera total, según el trabajo de Grann. Y que tal vez nunca se pueda descubrir, junto a la identidad de los responsables, a pesar de los esfuerzos de justicia de las nuevas generaciones de osage.

El narrador norteamericano te cuenta cómo, en Gray House, las muertes de las hermanas de Mollie Burkhart, en realidad, no fueron parte del comienzo de la serie de crímenes, sino que había una operación mucho más grande de hace años. Y que tampoco la captura de William Hale significó el final: en silencio, siguieron reportándose más muertes y sospechas de robos de los “headrights” de los osage, el dinero que, por derecho de territorio, les correspondía a los miembros de la tribu.

También le da su lugar en la historia a Tom White, el protagonista detrás de la investigación para desentrañar las trampas y obstáculos de la conspiración más evidente. Grann le hace un elocuente perfil, desde su niñez viviendo en prisiones por su padre y en su vocación de servicio como agente de Bureau. Su olfato para seguir las pistas y evitar otras, incluso su discreto final tras la aparente resolución del caso, se explican dentro de la miríada de puntos de vista de “Los asesinos de la luna”. Un personaje emblemático, sin lugar a dudas, que había sido olvidado por la historia reciente.

Envenenamientos, sicariato, amenazas, pistas falsas, evidencias manipuladas y borradas, leyes polémicas, explosivos y un manejo político del FBI de J. Edgar Hoover son las calves de este campo minado de miserias de la historia norteamericana, cuando a casi nadie le importaba un asesinato silente en masa.

Una de las preguntas imprescindibles de este libro es: ¿Hasta qué punto puede llegar la ambición del ser humano por el dinero fácil? “Los asesinos de la luna” da una respuesta desde el lado más siniestro del hombre.

MÁS LIBROS

“Meditaciones sobre el destino histórico del Perú” de Jorge Basadre

Se ha reeditado el libro de artículos y ensayos de Jorge Basadre, una pieza clave dentro de las reflexiones del historiador peruano. Con un prólogo de Alberto Vergara, el libro ha sido publicado por Taurus y tiene 183 páginas.

Portada de "Meditaciones sobre el destino histórico del Perú" (Foto: Taurus)

“Itinerario de la melancolía” de Orlando Mazeyra

El escritor Orlando Mazeyra hace una antología para solitarios de su prolífica obra, con una selección de sus cuentos más memorables. Publicado por Quimera Editores, el libro tiene 196 páginas.

Portada de "Itinerario de la melancolía" (Foto: Quimera Editores)

“Cantos gregorianos” de Gregorio Martínez

Las cartas de Gregorio Martínez a Víctor Campos Ñique han sido reunidas en una edición que entrega más facetas de los intereses del escritor peruano. Editado por Peisa, tiene 142 páginas.