Entre el horror y el deslumbramiento, en medio de lo terrible y la esperanza, así se mueven las ideas de Margarita Saona en su ensayo “De monstruos y cyborgs” (Intermezzo Tropical, 2023), un breve pero revelador libro que abre preguntas sobre el cuerpo y el “yo” antes, durante y después de un trasplante de un órgano.

La escritora y académica peruana toma su experiencia propia, desde su corazón, para reflexionar sobre lo humano, lo cyborg, lo monstruoso, esas categorías que se expanden más allá de los límites y los conceptos culturales que buscan dar orden a lo inusual.

”¿Qué significa ser humana con una parte no humana?”; “¿Cuántas partes podríamos perder sin perdernos en el ser que nos define?”; “¿Cuánto se ‘debe’ invertir en salvar una vida si con esa cantidad de recursos se podría salvar a miles?” son algunas de las preguntas clave de esta también bitácora de incertidumbres, miedos y certezas.

Con un estilo fragmentado y tomando distintas fuentes sobre el tema, Saona sale de la dimensión de lo personal para explorar terrenos cuyos alambrados necesitan ser derribados.

Portada del libro "De monstruos y cyborgs" (Foto: Intermezzo Tropical)

REFERENCIAS

La aparición del libro “De monstruos y cyborgs” coincidió con el final de la primera temporada de “Tengoku Daimakyo” (“Heavenly Delusion” en inglés), el anime sobre dos jóvenes que recorren un mundo posapocalíptico mientras se cuenta cómo la ciencia integraba órganos, partes de cuerpos y máquinas en otras personas, para salvarles la vida o mejorar ciertas capacidades a favor de otros privilegiados.

Kiruko, uno de los protagonistas, incluso, tiene un problema de identidad tras despertar en el cuerpo de su hermana mayor. ¿Dónde empieza y termina el “yo” del personaje? Este tema, como detalla Saona, forma parte de los cuestionamientos desde la antigüedad, con sus quimeras, hasta hoy y en diferentes lenguajes.

La autora repasa ensayos, películas, literatura médica para contrastar su mirada sobre la historia de su cuerpo y su proceso con un trasplante que le salvó la vida. En cada cita y referencia, hay una historia particular sobre el avance de la ciencia, la mirada del profesional de la salud y también reflexiones como el “Manifiesto Cyborg” de Donna Haraway y “Embodiment and everyday cyborgs: Technologies that alter subjectivities” de Gill Haddow.

Paralelismos necesarios porque detrás de cada proeza médica también hay una dimensión que exige lecturas: la nueva condición del paciente que ahora cuenta con elementos ajenos a su organismo y cómo eso afecta en la concepción de su ser.

No es algo inédito, por supuesto —tenemos al icónico monstruo de Frankenstein de Mary Shelley en el siglo XIX. Las ficciones buscan “responder a los avances tecnológicos que nos superan”. En la época de Shelly, fue la electricidad y sus posibilidades; para Saona, mirarse como “hija de millones de simbiosis que desconozco” y “beneficiaria de tecnologías que se han nutrido de siglos de ingenio y de diversas formas de explotación”.

Margarita Saona es la autora de "De monstruos y cyborgs" (Foto: GEC)

HONESTIDAD

Entre la vida y la muerte, en el primer instante en que aparece una salvación, no hay tanto cuestionamiento. Sin embargo, las posteriores interrogantes no son eludibles, como la concepción del cuerpo, la individualidad, los debatibles procedimientos previos a los avances médicos, entre otros detalles.

La también poeta registra el fin del cuerpo autónomo (al depender de una válvula mecánica o porcina o del corazón de alguien más), la “sangre derramada por siglos de experimentaciones” que la mantiene viva, la espera por un trasplante que significaba que “existía alguien saludable, vital, cuya muerte yo tendría que esperar para poder seguir viviendo”.

”De monstruos y cyborgs” de Margarita Saona es un libro de una honestidad brutal que ahonda en el fondo de sus inquietudes para seguir aproximándose a lo que es el “yo”, el “ser”, esa particular forma de estar en el mundo.

