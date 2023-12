“Nada que decir” (Premio Tusquets Editores de Novela, 2023) de Silvia Hidalgo es una novela sobre un doble desarraigo, social y emocional, contado desde la historia de Eva, una ingeniera en los cuarenta que toma el enojo para enfrentarse a la tristeza, la frustración y la incertidumbre de su vida.

La escritora española, con una prosa que se enciende y apaga acorde al tono, explora el caos inmóvil que brota de una existencia en apariencia perfecta.

La protagonista, sin embargo, está lejos de ese terreno construido, sobre todo en la actualidad, en la fórmula de la mentira iluminada por pantallas negras.

Los conflictos de esta Eva moderna son la indeterminación, la relación tirante con el inflamado deseo, la maternidad sin atavíos, el matrimonio perdido, los desafectos familiares, el hastío en el trabajo.

La mujer es expulsada o no se halla en estos lugares físicos y sentimentales. Busca, incluso con desesperación, hallar lo que se parezca más a una vida de verdad. Aunque parece que los puentes emocionales de su personaje están solo para ser destruidos, Hidalgo no la deja sola: empieza dándole una voz en tercera persona, la propia voz de Eva para hablarse a sí misma y construirse un camino propio.

Portada de "Nada que decir" (Foto: Tusquets)

VIDA INMÓVIL

Eva mira tanto pero no siente satisfacción, una tranquilidad que la contenga. No sabe por qué prefiere los destierros a la vida inmóvil de la vida familiar y profesional.

La infidelidad con el “hombre tumor”, colega de su esposo, es una promesa de un deseo diferente, una salida a la resignación, como la de su madre, la mujer cuidadora relegada a una rutina casi autómata para sobrevivir.

El silencio no parece ser una opción para Eva. El placer ayuda, pero las desconexiones también la dejan en una especie de no lugar, entre el erotismo, la culpa y la señal casi apagada del conocido de su exesposo que la controla con lo sexual: “Abrió los ojos y se preguntó por qué se había quedado mirándolo así, quieto, sin tocarla, como si no supiera que cuando en el sexo no hay sexo solo queda la intimidad, siempre aterradora e insoportable”.

El varón mantiene una distancia-cercanía, luz intermitente, para los encuentros furtivos entre ambos. Ella comprende la situación pero recae, se arriesga, fracasa, batalla contra la indecisión, el no encontrarse dentro de los márgenes que le coloca la sociedad como mujer, madre y profesional.

QUÉ DECIR

El personaje de Eva quiere comprender su complejidad y el regreso a la casa materna es una forma de retomar sus pasos.

En los recuerdos de la infancia, la protagonista halla algunas respuestas de su desasosiego en el presente, las ideas que tenía sobre convertirse en madre, el anhelo de ser como el padre, cuyo fantasma la persigue en cada momento.

Se refleja, además, en la figura solitaria de su progenitor, y en lo desolado que puede ser ante la muerte y los rituales de despedida: “Su padre no tenía familiares que pudieran ir, tampoco amigos, no fue la única que lo había enterrado antes de tiempo”.

Hasta la despedida luminosa que busca con su padre es una ternura empolvada por la pérdida de lo que nunca pudieron tener: una cercanía más allá del parentesco.

“Nada que decir” es el estado-idea que se entiende sin palabras, donde el silencio se impone, porque decir algo sería redundar, incomprender, darle paso a la derrota absoluta, ponerle nombre a lo que se enfrenta, hacerlo real.

Pero también significa romper con el goce que se forma de lo incierto, de la caída del reino de la manipulación a través de la carne y la fría promesa de un fogonazo, entendiendo que, la mayoría de las veces, se trata solo de una “nostalgia de tener ganas”.

Eva corta las redes que tienen al estímulo excesivo como engaño; comprende la otra cara de la soledad, sin un deseo saturado al extremo de ser una trampa mortal, más consciente de lo que significa el doble desarraigo de estos tiempos de falsas conexiones y perfecciones aparentes.

Portada de "Cuentos para cerebros detenidos" (Foto: Pesopluma)

Portada de "Diwan Bellatin" (Foto: Personaje Secundario)

Portada de "Génesis Universitario" (Foto: Mesa Redonda)

