La película peruana “Retablo” ha sido nominada a la categoría Mejor Opera Prima de los importante premios Bafta 2020, considerados los Óscar británicos.

Mediante su cuenta oficial de Facebook del film dieron la noticia, “¡Increíble noticia! ¡Retablo ha sido nominado a los prebios BAFTA (los Óscar británicos) Acaba de recibir una de las cinco nominaciones a Mejor Opera Prima! Vamos Retablo, vamos Perú”, se lee en una parte del mensaje.

Cabe resaltar que la película dirigida por Álvaro Delgado-Aparicio ya recibió dos galardones en el certamen de chino “Golder Rooster Awards”.

Dentro de la categoría donde compite Retablo se encuentran las películas “Carnada” de Mark Jenkin, “For Sama” de Waad al-Kateab y Edward Watts, “Maiden” de Alex Holmes y “Only You” de Harry Wootliff.

Los resultados se conocerán en la ceremonia que se dará 2 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres y será trasmitida por la BBC One.

Dentro de los nominados para el Bafta se encuentra Joker, película protagonizada por Joaquín Phoneix, Parasite de Bong Joon-ho, Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino y The Irishman, producción de Netflix.