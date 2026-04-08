La obra y trayectoria de Ricardo Palma están siendo abordadas en un ciclo de conferencias que reúne a especialistas en literatura e historia cultural para profundizar en su aporte a las letras peruanas.

La actividad es organizada por el Instituto Ricardo Palma y se realiza en la Biblioteca Ricardo Palma, ubicada en la avenida José Larco 770, en Miraflores, donde se inauguró el programa con buena asistencia de público.

Durante la primera jornada, los expositores Eduardo Arroyo Laguna y Jorge Valenzuela presentaron ponencias sobre la relación del escritor con figuras de su época y nuevas lecturas de su producción literaria desde perspectivas contemporáneas.

El ciclo continuará este jueves 9 de abril desde las 6:30 de la tarde con nuevas intervenciones que abordarán aspectos de la vida limeña, la cultura popular y su influencia en el universo narrativo del tradicionista.