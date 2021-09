La pasión por la lectura en tiempos de redes sociales, plataformas y juegos interactivos, pareciera que está condenada al olvido, pero contra todos esos malos pronósticos hay esfuerzos por utilizar estas nuevas herramientas de comunicación para recordar a muchos, que un buen libro, siempre será el mejor amigo. Romina Silman, gestora del proyecto literario Leer es Bonito decidió utilizar su blog y luego Instagram para generar entre sus seguidores el interés por una buena historia, de esas que te transportan en el tiempo, te llevan a otros territorios y lo mejor de todo, te hacen vivir otras vidas.

“Esto empezó hace dos años por una necesidad mía de querer escribir. Por un lado, porque es un espacio en el que me puedo permitir contar historias sobre las historias que yo leo, creo que el acto de leer es mucho más enriquecedor cuando se lee en conjunto que cuando se lee de manera autoritaria y autónoma. El acto en sí, lo podemos hacer en solitario, pero, siempre en un proceso de comunicación el mensaje tiene que tener alguna respuesta”, nos dice la comunicadora y bookstagrammer.

Es un acto de desprendimiento recomendar a otros un libro que a uno le impactó...

En mi caso se inicia todo al querer compartir mi entusiasmo por lo que había leído. El blog nació antes de la pandemia, no solo para compartir la historia literal, sino lo que esta significaba para mí de manera personal. Generalmente mis posts no llegan a ser muy académicos, no están escritos desde una mirada muy analítica sobre la literatura. No soy una especialista en crítica literaria.

Es todo un reto ingresar a una red social como Instagram en el que la tendencia no es precisamente la literatura.

Hay una comunidad interesante de lectores que usan cuentas de Instagram, se hacen llamar bookstagramers y han formado grupos grandes en torno a la literatura organizando clubs de lectura e intercambios culturales porque con los libros podemos traspasar las fronteras.

¿Cómo haces para recomendar un libro que te puede gustar a ti y no a la mayoría?

La lectura es muy personal, lo que encuentra un lector no necesariamente lo va a encontrar otro, cada uno tiene una interpretación distinta sobre un mismo texto, por eso, el libro cambia conforme cambian los lectores. La forma en la que yo hablo de los libros, como te digo nuevamente, es desde una mirada muy personal, la historia que yo he creado sobre la historia que ha resonado en mí y cómo lo he asociado con mi vida.

En uno de tus posts incluyes un texto de Borges, en el que dice que la lectura no debe ser algo obligatorio, y que si un libro no te atrapa hay que dejarlo...

Tengo un club de lectura para adultos y dicto un taller para niños y siempre les digo a mis alumnos que siempre le den oportunidad al libro, incluso que se salten párrafos y páginas si hay un capítulo que los está retrasando o aburriendo. Siempre será preferible la satisfacción de haber terminado el libro a pesar de que te hayas perdido algunas partes. Suena un poco raro, pero terminar un libro es como terminar un objetivo, cuando uno lo logra se siente satisfecho, te da ganas de repetir la experiencia lectora.

Hay una percepción que en los últimos años a la gente ya no le gusta leer y menos en las plataformas...

Soy de la opinión de que podemos leer en la plataforma que más te acomode porque no podemos huir de la tecnología, si quieres leer en digital o si quieres leer en papel, puedas elegir tú la forma, es tu experiencia personal y la puedes encontrar como desees. Leer en digital me parece muy bien, me parece positivo, lo que sí hay que luchar es contra las distracciones que el mundo digital tiene sobre los chicos.

¿Cómo haces con tus hijos?

Ha sido una lucha diaria sacarlos de su mundo para que se concentren en cosas más valiosas como la lectura, pero ese es un trabajo que los papás tenemos que hacer con ellos, sentándose juntos, intentando que los libros sean parte de su vida cotidiana, compartiendo la experiencia del libro, conversando, debatiendo.

¿Qué satisfacciones te ha dado Leer es Bonito?

No me gusta hablar de lo que es ser influencer, ni de seguidores, lo que resalto es que gracias a Leer es Bonito se ha formado una comunidad de algo más de 16 mil, mucha gente que ama lo mismo, la literatura, y que podemos tener la oportunidad de intercambiar nuestras ideas y opiniones y ayudarnos los unos a los otros. La otra gran satisfacción que me ha dado es que me ha abierto la puerta hacia la enseñanza que es algo que yo he abandonado en algún momento de mi vida. Y eso es hermoso.

Romina Silman

Comunicadora. Estudió Periodismo en la PUCP. Hace un año presentó su blog personal “Leer es bonito”. La plataforma le ha permitido abrir un espacio donde brinda talleres de lectura a niños entre los 7 y 13 años de edad