Santiago Vallejo es ensayista, novelista, cronista, cuestista, poeta, columnistas y promotor cultural certificado por el Ministerio de Cultura. Hoy, en la Casa de la Identidad de Trujillo, presenta su novela “Ratas decentes II”, que narra la historia de hermanos gemelos, uno romántico y el otro liberal; donde la corrupción también juega un rol protagónico. La obra fue la más vendida en la última Feria del Libro de Cajamarca.

“Ratas decentes es una metáfora que utilizó y en la cual trato de describir a una persona que aparenta ser decente, pero es una persona inmoral, corrupta, sin escrúpulos, y eso es lo que representa Ratas decentes y el título. El típico político, ciudadano peruano que le gusta la coima, el diezmo, porque vemos que también está dentro de la población”, contó.

En el 2010, la primera parte de Ratas decentes marcó un hito y esta segunda entrega ha recibido gran aceptación entre los lectores. Hoy en Trujillo, desde las 6:00 de la tarde, esta obra será presentada, teniendo a Hugo Díaz Plasencia, presidente del Instituto de Estudios Vallejianos, como comentarista.

“Ratas decentes II ha sido el libro más vendido en la Feria del Libro de Cajamarca, hemos quedado a nivel de la región Cajamarca en primer puesto, y a nivel nacional, dentro de 44 editoriales y 16 libreros he quedado en el tercer lugar. Acabo de venir de la Feria de Jaén, fui con 300 libros y he vendido 200, para Trujillo solo he traído 100, lo último que queda de la producción. El libro ha sido publicado en junio”, indicó.

Santiago Vallejo, cajamarquino, tiene 24 obras. Siete novelas, seis libros de ensayos, siete cuentos, tres libros de poesía y un libro de autoayuda personal.

“Trato de incentivar siempre en los chicos que les gusta escribir, que sigan adelante, habrá crítica y muchas formas de desanimarte, pero la práctica hace al maestro. Si te gusta, sigue en ese camino, irás perfeccionándote conforme vas creando. La verdadera riqueza que nosotros tenemos es la educación, la cultura”, añadió Vallejo, quien considera que urge seguir promoviendo más ferias del libro.