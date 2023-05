La puesta teatral ‘El Diablo’ trae devuelta a las tablas a Sebastián Stimman, quien comparte escena con Andrea Luna, Lilian Nieto, Milena Alva, Ricardo Velásquez y Valentina Saba. Este thriller psicológico es un cuento del novelista ruso León Tolstói, adaptado por Mateo Chiarella y dirigido por Lucho Tuesta.

El actor y cantante nos cuenta sobre su personaje en la obra que se encuentra en temporada hasta el 26 de junio en el Teatro Ricardo Blume. Además, nos da detalles sobre el próximo estreno de la película ‘Atrapado en mi mente’ donde será uno de los protagonistas junto a Andrea Luna.

¿Qué nos vamos a encontrar en la obra ‘El Diablo’?

Yevgueni Irténiev llega a la ascienda de su familia para volverla productiva y así, pagar las deudas que dejó su padre al fallecer. Al estar fuera de la ciudad, tiene deseos humanos y comienza a encontrarlos en una campesina. Él sabe que para su futuro, no puede tener una relación con ella, sino con una familia parecida a la de él. Más que nada, la obra trata sobre escuchar tus propios impulsos y el conflicto que se crea cuando la sociedad te enseña una realidad que te obliga a seguir.

¿Qué dificultades tuviste al interpretar tu personaje en esta obra?

El personaje entra a la historia en un punto A y termina en un punto Z. Pasa por todas las emociones, él quiere hacer las cosas bien pero de alguna forma el universo se lo impide. Emocionalmente es un viaje bastante agotador y extremista, eso era mi temor; pero un temor con ganas de hacerlo porque como actor es un viaje loquísimo . Dejarse ser vulnerable es una de las cosas más difíciles y este personaje es así, tiene una culpa bastante fuerte que se quiebra su realidad.

Te hemos visto en numerosas ocasiones sobre un escenario, ¿qué supone para ti subirte a las tablas?

Creo que no puedo vivir sin estar en un escenario, me da una sensación de propósito y me obliga a no pensar en mañana o en el ayer, solo lo que está pasando en el momento; eso me lo llevo a mi vida diaria. A veces es difícil estar en el presente y el teatro me ayuda en eso, me obliga a pensar más en el presente, por eso es tan mágico e importante para mí .

Sebastián Stimman y Ricardo Velásquez en la obra teatral 'El Diablo'.

¿Consideras que en el teatro, el cine y la televisión siempre elegiste los papeles adecuados?

Es muy complicado, a no ser que esté produciendo mi propia película u obras. Siento que los personajes son más allegados a lo que quiero hacer, más oscuros y dramáticos. Lo que he encontrado en los últimos personajes que he interpretado son estos conflictos mayores, más alejados de lo que soy y que permite encontrarme al tipo de artista que quiero ser .

¿Crees que la situación del teatro en el Perú mejoró en los últimos años? Es decir, ¿consideras que había una mayor asistencia del público?

Estamos avanzando bastante bien. Se está haciendo costumbre al ir al teatro, después vino la pandemia y paró todo. Ahora, están saliendo varias producciones pero se ha retrocedido en la educación del público, vamos a tener que volver a reeducar para que la gente vaya. Se está haciendo bastante teatro de temporadas cortas, esto es un cambio a raíz de la pandemia. Pero yo siento que el teatro no puede desaparecer, es una reacción inmediata de una sociedad y crea una respuesta a algo que está sucediendo .

En julio se estrena ‘Atrapado en mi mente’, ¿cómo llega este proyecto a tu vida? Además, has estado en varios proyectos con Andrea Luna y esta película no es ajena a ello, ¿cómo es tu experiencia al tenerla como compañera?

Hemos hecho varias cosas juntos, ‘La Habitación Azul’, hemos estado en una obra de Bruno Odar, ahora en ‘El Diablo’ y estamos por grabar un cortometraje, es como que la gente ha encontrado una dulpa. Este proyecto ‘Atrapado en mi mente’ que se estrena el 20 de julio es la primera película del director Richard Santaria, que ha trabajado en producción por muchos años. Según me cuenta, hace mucho tenía la idea de hacer este filme y buscaban al actor principal, estaban chequeando en Instagram y justo aparece una foto mía de una película anterior que grabé en Estados Unidos, se me veía un poco perturbado. Tuve mucha suerte que haya visto mi foto, pues era la imagen que tenía del personaje. En la película solo somos dos actores, Andrea y yo. Yo les propuse que contacten a Andrea porque nos llevamos muy bien, tenemos una relación personal y actoral súper acentada.

Sobre tu carrera musical, ¿qué es lo nuevo que se viene para este año?

Se viene mi próximo single y estoy trabajando con mi productor para sacar más música. Con la música, como ha sido un sueño de tantos años, el año pasado recién lancé mi primera canción y comencé a entender este mundo; lo difícil que es y más cuando no haces géneros como salsa o cumbia. El proceso del año pasado fue para ver que funcionó y que cambios puedo realizar, soy más de música en inglés y esto no me permite llegar a más pública, estoy cambiando de vía con música en español. Este año se viene con mucha música nueva, al igual que en la actuación y el cine.