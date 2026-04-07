La música de una galaxia muy, muy lejana volverá a escucharse en Lima con “Sinfonía de la Fuerza: Un homenaje a John Williams”, espectáculo sinfónico que se presentará el 25 y 26 de abril de 2026 en el Gran Teatro Nacional, con cuatro únicas funciones.

Las presentaciones se realizarán en horarios de 4:00 p.m. y 8:00 p.m., y las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Un recorrido musical por las composiciones más icónicas

Bajo la producción de Studio Tres Perú, la Studio Concerts Orchestra interpretará una selección de piezas que han marcado generaciones dentro del universo cinematográfico musicalizado por el compositor estadounidense John Williams.

El repertorio incluirá composiciones ampliamente reconocidas como el “Tema Principal”, la “Marcha Imperial”, “Duelo de los Destinos”, “Across the Stars” y “El Salón del Trono”, obras que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores.

Cada interpretación ha sido diseñada para recrear el ambiente narrativo de la saga, destacando la tensión musical entre los momentos heroicos y los pasajes más dramáticos.

Dirección musical y propuesta escénica

El espectáculo contará con dirección musical de Carlos Ramirez Núñez y dirección artística de Sebastián Zavala, quienes lideran una propuesta escénica orientada a generar una experiencia inmersiva para públicos de distintas edades.

La puesta combina interpretación orquestal en vivo con una narrativa musical que recorre distintas etapas de la saga, desde sus pasajes más épicos hasta los momentos más emotivos.

Según la producción, el concierto busca reunir tanto a seguidores habituales de la saga como a nuevos públicos interesados en la música sinfónica y en el legado cinematográfico de Williams.

Un homenaje a uno de los compositores más influyentes del cine

“Sinfonía de la Fuerza” propone celebrar la trayectoria de John Williams, compositor reconocido por su contribución a la música cinematográfica y por crear bandas sonoras que han trascendido generaciones.

El evento se presenta como una experiencia familiar que destaca el valor de la música en vivo como vehículo narrativo y emocional.

La producción aclaró que el concierto no está asociado oficialmente a las películas, y que todas las marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.