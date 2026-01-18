La bailaora Estefanía Vásquez presenta “Siroco”, un espectáculo de danza y música en vivo que fusiona flamenco, danza oriental y una marcada influencia jazzística, en una puesta escénica que apuesta por el diálogo constante entre movimiento y sonido.

La obra propone una experiencia donde la danza y la música conviven como un mismo lenguaje, articulando tradición y vanguardia desde una mirada contemporánea.

El viento siroco como concepto creativo

El concepto del espectáculo parte del siroco, un viento que viaja desde el norte de África hacia el sur de España. Su nombre árabe, suruk, remite al amanecer y al oriente, imágenes que atraviesan la propuesta como símbolo de energía, tránsito y transformación.

Desde esta idea, la obra recorre momentos vinculados al flamenco tradicional, pero siempre desde la fusión y el cruce de lenguajes que han marcado el camino artístico de su creadora.

El regreso a la escena de Estefanía Vásquez

Para Estefanía Vásquez, “Siroco” representa un retorno a la creación desde un lugar más libre y visceral, tras un periodo alejado de proyectos solistas en los años posteriores a la pandemia.

“Siroco nace de las ganas de volver al escenario y compartir con músicos en vivo. Es fuerza, impulso y todo lo que contuve durante este tiempo; lo que ahora necesita salir”, señala la artista.

Vásquez subraya además el rol central de la música en la propuesta: “No es solo un show de flamenco tradicional, es un cuadro musical donde la música en vivo tiene un lugar central. Quiero que el público salga extasiado, con el cuerpo y las emociones todavía vibrando”.

Música en vivo y elenco artístico

La dirección musical y la guitarra están a cargo de Ernesto Hermoza, junto a un elenco de músicos que integran sonoridades del flamenco, el jazz y las músicas del mundo:

Álvaro Sovero – bajo

– bajo Larisa Sánchez – cante

– cante Kevin Pacora – percusión / batería

– percusión / batería Cristian Castañeda – cajón

– cajón Kenneth Saravia – teclado

– teclado Karlhos Misajel – vientos

A ellos se suman las palmas de Margarita Villalobos y Lisbeth Buzzi.

Fecha, lugar y entradas

“Siroco” tendrá una única función el jueves 5 de febrero, a las 8:00 p. m., en el Teatro Nos (Av. Camino Real 1037).

Las entradas están disponibles a través de Joinnus, con preventa vigente hasta el 20 de enero.

Datos clave del espectáculo