La conductora de “Costumbres”, Sonaly Tuesta, renunció al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y se despidió, luego de 20 años, del emblemático espacio cultural que es transmitido por la señal de TV Perú.

La comunicadora utilizó su cuenta oficial de Facebook para compartir un comunicado donde explicaba los motivos que la impulsaron a tomar esta radical decisión.

“Siempre he defendido mi programa Costumbres ante cualquier amenaza que pudo haber aflorado en estos 20 años. Me fajé en el tema porque consideré que tenía que pelear desde adentro por un espacio a favor de los pueblos del Perú, de su tradición, de su saber, de su emprendimiento, de su talento. Basé mi trabajo en mis propios objetivos y compromisos, al margen de los gobiernos de turno y con la esencia del principio: hablar del Perú a través de la gente”, empezó en su mensaje.

“Hoy, la situación es distinta: Un gobierno ilegítimo, sin equilibrio de poderes, con la libertad de expresión respondida con el uso desproporcionado de la fuerza, con interferencias en la línea periodística del canal estatal para sacar de pantalla esas voces que no se quieren escuchar. Se ha quebrado la democracia. Hay cosas que no son negociables. Es por eso, que he decidido renunciar al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)”, añadió Sonaly Tuesta.

Con esta decisión, Sonaly Tuesta se suma a la lista de trabajadores que han renunciado al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

