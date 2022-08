“Y le escribí para pedirle permiso”, nos cuenta Susana, con la picardía de una niña emocionada. “Cuando grabé mi versión de su tema, él escribió una cosa muy bonita en Facebook en la que me agradecía. Y esta vez le dije: ‘tu tienes la culpa que tenga que ofrecer mi corazón en cualquier sitio, en cualquier momento, así que mi libro lo quiero llamar así’. Me mandó un mensaje en el que decía que le encantaba que hubiera elegido su canción como título del libro y me dio todo su apoyo”, cuenta la cantante que celebra el lanzamiento de su autobiografía.

Contar una vida no es nada fácil y menos un mero divertimento...

Además hay cosas que te desgarran, recuerdos muy duros, como la separación de mis padres, la discriminación, las diferencias, esas cosas dolorosas hay que revivirlas y duelen.

Y hay que contar desde la honestidad, para que el lector sepa que no guardaste nada.

Mis memorias han llegado en una época de mi vida en la que ya soy una persona mayor, entonces, ya no me callo. He llegado a una edad en la que puedo abrir mi corazón, y aunque algunas veces pensaba conservar algo que no quiero compartir, luego he dicho, no.

¿Hay algún episodio que dudaste en incluir?

Es una sanación dejar constancia de todo lo que has hecho y también están incluidos los errores, yo considero que fue un error en un tiempo de mi vida haber fumado marihuana. Pienso en los jóvenes, ellos tienen que vivir su vida, pero cómo no decirles que eso los puede dañar, es una obligación.

Y pudiste haberlo obviado.

Claro, por eso lo pensé mucho, decía, lo pongo no lo pongo y resolví contarlo porque no se puede vivir con eso. Hay gente que se daña su desarrollo, se retarda y tiene un final triste.

Siento que tus memorias es un constante homenaje a tu madre, está presente en todo.

Es que me quedé con ella y fue mi guía, ella iba delante y yo detrás siguiéndola. Después que se me fue, igual me quedó ese ejemplo del trabajo y la constancia, eso lo he aplicado siempre a la música.

Mientras que tu padre siempre fue un hombre lejano...

Si bien no nos desatendió, porque de alguna forma él llegaba a la casa y nos traía cosas para comer, yo llegué a la conclusión de que fue mejor que mi padre no viviera con nosotros porque yo me formé como una mujer muy libre y cuando llegue a la Universidad sentí la liberación total, nunca más quise regresar a vivir como una mujer que buscaba siempre estar protegida.

¿Por qué tus memorias se quedan cuando cumples los 50 años?

No te olvides que yo aterricé en política y eso fue sacudón muy duro, como tocar las puertas del infierno, incluyendo las traiciones y todo lo que te acompaña, eso merece otro libro.

También falta tu encuentro con David Byrne que cambió tu vida.

Claro, porque el libro continúa, es es importante que los chicos que quieren hacer una carrera conozcan de mi lucha. No es una cosa tan simple pensar que un señor un día agarre y diga: quiero trabajar con esa cantante. Yo tenía que defenderme en el escenario y estar a la altura. La gente no sabe a los lugares a los que he llevado nuestra música y eso quiero que se sepa. Que lo que he conseguido no ha sido nada fácil.

Susana Baca

Cantante. Investigadora y educadora de profesión, figura clave del folclore latinoamericano con su apuesta por el rescate de la música afroperuana. Ha ganado tres veces el Grammy Latino y sus giras la llevan a dar conciertos en diversos escenarios del mundo.