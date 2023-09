El misterio y la ficción negra que envuelve a la primera novela del escritor peruano Jorge Eduardo Eielson (m.2006), “El cuerpo de Giulia-no”, llega a las tablas del teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima con una puesta en escena que lleva el mismo nombre y está bajo la dirección de Sammy Zamalloa y la actuación de Gisela Ponce de León, Emanuel Soriano, Miguel Dávalos y Alberick García.

La trama, que evidencia la condición humana universal a través de la muerte de Giulia en Venecia, fragmenta en escena el subconsciente de Eduardo, el protagonista de la obra, que busca una respuesta al deceso de su amada sumiéndose en sus recuerdos que lo llevan a transitar pasajes de su vida en el Perú con personajes recurrentes. Una historia que, a pesar de haber sido escrita hace más de 50 años, continúa vigente por el enfoque de tener una objeción al “misterio de la vida o el misterio de la muerte”, señala Sammy a Correo.

¿Cómo llegó está historia a ti?

Llego sin que la busque. En un principio no sabía de la novela de Eielson, pero sí de la existencia de él como artista. Entonces, al momento de encontrarme con esta historia comencé a toparme con relaciones que se asocian a mi presente, (...) y me llamo mucho la atención su grado experimental para escribir prosa.

La novela no es contemporánea, pero las temáticas continúan vigentes. ¿Cuáles son los tópicos que abordas en la puesta en escena?

Sí creo que van a estar siempre vigentes porque nos habla de una condición humana universal que es este encuentro palpable con la muerte, de la muerte de una mujer que él [Eduardo]ama, entonces toda la obra es una lucha contra lo inminente, contra lo que ya sabes que va a venir. (...) Siento que de alguna amanera todos vamos a tener ese encuentro en algún momento.

¿Es una obra de misterio en la que se busca dar respuesta a la muerte de Giulia?

Digamos que sí, de alguna manera a nivel argumental él [Eduardo] intenta saber qué pasó con ella, pero en sí es la búsqueda de su propia existencia.

Es una historia sensible en el contexto actual de pandemia en donde muchos han muerto...

Sí, de manera inconsciente o intuitiva me acerque mucho más a este texto porque veníamos de este contexto de pandemia. (...) Entonces, reflexionar sobre eso y saber que la vida de una persona deja huella en tu propia vida y tu propia existencia en adelante es importante para no regresar entre comillas a una normalidad en la que hacemos caso omiso a una persona que ya no nos acompaña.

Además, ¿la obra es una crítica a la época colonial por el abuso, la explotación y miseria que se vivía?

Yo creo que es así, pero en esta propuesta no nos estamos [adentrando] en este punto de vista porque la obra tiene mucha perspectiva. (...)Es algo mucho más esencial que una cosa concreta, política o social. Nos hemos enfocado más hacia el misterio de la vida o el misterio de la muerte.

¿Qué te gustaría que rescatemos de la obra?

Yo quisiera, si no es mucho pedir, que el público reflexione sobre las ausencias que los acompaña, es decir, que extrañen a alguien, (...) que [a pesar de] esa normalidad a la que hemos vuelto después de pasar una etapa tan crítica y dura en pandemia no seamos indiferente hacia ello [hacia la muerte].

¿Por qué debemos ir a ver la puesta en escena “El cuerpo de Giulian-no”?

Porque creo que es importante hacer una pausa en la vida para pensar en la muerte, creo que eso podría ser una necesidad si es que hubiese que ir al teatro como a ver cualquier otro arte.

PERFIL DEL ARTISTA

Es bachiller en Teatro, con mención en Actuación. Dirigió su primera obra de teatro, “Los inocentes”, basada en la selección de cuentos del autor arequipeño Oswaldo Reynoso.

30 setiembre fin de temporada de la obra en el CC. ULima.

50 soles entrada general a la venta en Joinnus.

2018 dirigió su primera obra de teatro “Los inocentes”.

