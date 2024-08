Con una interesante y larga trayectoria, Thais Lanao presentó hace poco su poemario “Humanismo Poetizado”, con bastante acogida.

¿Cómo influyó Camaná en sus primeros escritos a los 10 años de edad?

Mi madre, Danylia Briceño Passara, escribía a escondidas. Guardaba sus letras en un libro grande de los usados en contabilidad. Como me gustaba leer, descubrí ese libro de actas y leí unos versos de amor, desamor, al campo, a los hijos, a la mujer. Aprendí poemas para recitar en el colegio y sentí que yo también podía escribir. Me inspiraron los versos de mi madre y otros poetas, el mar de Camaná, sus olas, los juegos con mis hermanos, todas nuestras interacciones sociales. Me sentía inspirada, sentía la poesía al contemplar la naturaleza de nuestra tierra. Los sentimientos familiares y amicales activaban mi sensibilidad, y también las efemérides en los colegios: el día de la madre, del maestro, del colegio, etcétera. Actualidades de felicidad o tristeza; yo sentía por los demás y escribía de la tristeza o desengaños que, dada mi edad, no eran experiencia mía. Sentía el dolor o la alegría del medio ambiente social que me rodeaba y me motivaba a escribir.

¿Cuál ha sido su mayor logro como presidenta del Centro de Fomento y Desarrollo Cultural?

Como promotora cultural, el Centro de Fomento y Desarrollo Cultural de Arequipa ha sido el nexo para seguir trabajando en la misma línea que hice en Camaná como presidenta fundadora de la ANEA Camaná y después como presidenta de la Casa del Poeta Arequipa. Los medios de comunicación daban a conocer siempre, por eso era muy reconocida. Como presidenta del Centro de Fomento y Desarrollo Cultural, me han invitado siempre a izar la bandera de Arequipa y el pabellón nacional varias veces en Camaná y Arequipa. He representado a Arequipa y Camaná en recitales en Puno, Tacna, Lima, etcétera. He recibido felicitaciones e invitaciones hasta ahora de las municipalidades locales. He organizado concursos en Camaná de poesía cuando colaboraba en cultura en la Municipalidad Provincial de Camaná, y en Arequipa, en la Municipalidad Provincial, organicé el maratón de poesía Carmela Núñez Ureta y Andreína Rivera por el día del poeta peruano. Este año me invitó la Tercera Región Militar a izar el pabellón nacional por el día del poeta.

¿Qué impacto ha tenido la revista “Huellas Literarias” en la escena cultural?

En décadas anteriores a la fecha, no existían en el Perú todavía teléfonos modernos ni la internet estaba en apogeo como ahora. Mi revista “Huellas Literarias” tuvo impacto porque, aparte de las informaciones y notas recreativas, antologaba a poetas y escritores de Camaná, Arequipa y otros del Perú. De Chiclayo: Carlos Ramírez Soto, Arturo Rodríguez Telquén, y otros poetas de Arequipa como Gloria Mendoza Borda, Gladys Collado, Dra. María Elena Rodríguez, Luzgardo Medina y Eguabil, Alicia Núñez Borja, Orfelina Pérez de Guajardo, Andreína Rivera, Carmela Núñez Ureta, Lolo Palsa, Adolfo Salinas, José Luis Rosa, Silfredo Zegarra, Augusto Mogrovejo, Augusto Aybar, Luis Gutiérrez Espinoza, conocidos y nuevos poetas para que los conocieran. Informaba Juan Carlos Gamarra y Julio Gamarra Salazar pertenecían a la ANEA de Camaná y también ellos colaboraban con la revista “Huellas Literarias”.

¿De que trata tu poemario “Humanismo Poetizado?

“Humanismo Poetizado” es el título porque la poesía no se humaniza. Este libro se concibió en el tiempo de la pandemia, cuando las cuarentenas extendidas por decretos leyes del presidente de la República. Escribiendo esa catarsis en prosa, “Humanismo Poetizado” primera edición como hijo, ya ha visto la luz gracias a Camarón Lector Editores, cuyos integrantes son escritores camanejos. Nuestra mente y espíritu sensibilizados en el dolor humano globalizado reactivó nuestra empatía y con ella solidaridad y el amor hermanado con todos los humanos, elevando nuestro gran espíritu, exaltando nuestro yo superior, implorando por todos que en grandes penurias vividas, nuestros sentimientos más puros y nuestros pensamientos místicos asomaban a nuestro ser. Eso es el humanismo, todo ello expresado en poesía.





