La tradición andina llegará a Lima con el espectáculo Titanes de la Tunantada, que reunirá a reconocidos exponentes de este género en un almuerzo show.
El evento se realizará el domingo 26 de abril desde la 1:00 p. m. en Bianca de Barranco, en el distrito de Barranco.
Artistas destacados y propuesta escénica
El espectáculo estará encabezado por:
- Gustavo Ratto, conocido como “El arriero de la Tunantada”
- Marco Antonio Moreno, llamado “El poeta de la canción”
Ambos ofrecerán un show musical en vivo acompañado de banda, danzantes típicos y artistas invitados.
Una experiencia cultural completa
“Titanes de la Tunantada” propone una experiencia integral que combina:
- Música en vivo
- Danzas tradicionales
- Gastronomía
- Sorteos y actividades para el público
El evento está dirigido a toda la familia y busca acercar esta expresión cultural del sur andino al público limeño.
Entradas y detalles del evento
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.
Información clave
- 📅 Fecha: domingo 26 de abril
- 🕐 Hora: desde la 1:00 p. m.
- 📍 Lugar: Bianca de Barranco
- 👨👩👧👦 Público: apto para toda la familia