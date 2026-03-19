El espectáculo reunirá música, danza y gastronomía andina en un almuerzo show familiar en Lima.
El espectáculo reunirá música, danza y gastronomía andina en un almuerzo show familiar en Lima.

La tradición andina llegará a Lima con el espectáculo Titanes de la Tunantada, que reunirá a reconocidos exponentes de este género en un almuerzo show.

El evento se realizará el domingo 26 de abril desde la 1:00 p. m. en Bianca de Barranco, en el distrito de Barranco.

Artistas destacados y propuesta escénica

El espectáculo estará encabezado por:

  • Gustavo Ratto, conocido como “El arriero de la Tunantada”
  • Marco Antonio Moreno, llamado “El poeta de la canción”

Ambos ofrecerán un show musical en vivo acompañado de banda, danzantes típicos y artistas invitados.

Una experiencia cultural completa

“Titanes de la Tunantada” propone una experiencia integral que combina:

  • Música en vivo
  • Danzas tradicionales
  • Gastronomía
  • Sorteos y actividades para el público

El evento está dirigido a toda la familia y busca acercar esta expresión cultural del sur andino al público limeño.

Entradas y detalles del evento

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Información clave

  • 📅 Fecha: domingo 26 de abril
  • 🕐 Hora: desde la 1:00 p. m.
  • 📍 Lugar: Bianca de Barranco
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Público: apto para toda la familia

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