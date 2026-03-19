La tradición andina llegará a Lima con el espectáculo Titanes de la Tunantada, que reunirá a reconocidos exponentes de este género en un almuerzo show.

El evento se realizará el domingo 26 de abril desde la 1:00 p. m. en Bianca de Barranco, en el distrito de Barranco.

Artistas destacados y propuesta escénica

El espectáculo estará encabezado por:

Gustavo Ratto , conocido como “El arriero de la Tunantada”

, conocido como “El arriero de la Tunantada” Marco Antonio Moreno, llamado “El poeta de la canción”

Ambos ofrecerán un show musical en vivo acompañado de banda, danzantes típicos y artistas invitados.

Una experiencia cultural completa

“Titanes de la Tunantada” propone una experiencia integral que combina:

Música en vivo

Danzas tradicionales

Gastronomía

Sorteos y actividades para el público

El evento está dirigido a toda la familia y busca acercar esta expresión cultural del sur andino al público limeño.

Entradas y detalles del evento

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

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