Como parte de las actividades por Fiestas Patrias, Sinfonía por el Perú anunció la realización del concierto “Un canto al Perú”, un espectáculo que reunirá a la Orquesta y el Coro Infantil del Programa de Formación Avanzada (PFA), iniciativa impulsada por el tenor peruano Juan Diego Flórez.

Las presentaciones se realizarán el sábado 18 de julio, a las 7:00 p. m., y el domingo 19 de julio, a las 5:30 p. m., en el Auditorio del Centro Cultural de la UNIFE, ubicado en el distrito de La Molina.

Un recorrido por la diversidad musical del Perú

El concierto propone un viaje por distintas expresiones musicales que forman parte del patrimonio cultural peruano.

El repertorio incluirá composiciones inspiradas en géneros representativos de diversas regiones del país, como el vals criollo, la marinera, ritmos andinos, sonidos amazónicos y otros estilos que buscan resaltar la diversidad cultural del Perú.

Según la organización, el espectáculo busca rendir homenaje a la historia, las costumbres y las tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

Más de 80 artistas en escena

La puesta en escena contará con la participación de más de 80 músicos y coreutas infantiles, quienes interpretarán obras con arreglos sinfónicos preparados especialmente para esta temporada.

El concierto estará a cargo de los elencos del Programa de Formación Avanzada (PFA) de Sinfonía por el Perú, iniciativa dedicada al desarrollo artístico de niños y jóvenes mediante la formación musical.

La organización señaló que el espectáculo busca transmitir mensajes de unión, esperanza, libertad y orgullo por la herencia cultural del país.

Entradas disponibles

Las entradas para “Un canto al Perú” ya se encuentran a la venta a través de Joinnus, con precios desde S/ 35.

La propuesta está dirigida al público en general y se presenta como una alternativa cultural para disfrutar en familia durante las celebraciones por el aniversario patrio y las vacaciones escolares de medio año.