La historia de ‘Una Comedia Macabra’ se remite inicialmente a una obra corta del guionista y director Sandro Ventura Mantilla, la cual fue parte, durante dos temporadas de la propuesta Relatos Siniestros. Posteriormente se convirtió en un largometraje estrenado en el 2018, con el mexicano Adal Ramones, Emilia Drago, Natalia Salas, Fiorella Rodríguez y la colombiana Jéssica Cediel en su elenco. Ahora, seis años después el propio Ventura convierte el divertido relato en un atractivo musical que se estrenó el viernes 20 de setiembre en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, en una temporada que se extenderá hasta el 28 de octubre.

El nuevo elenco está formado por Gia Rosalino, Adriana Campos Salazar, Fabiana Valcárcel y Feffo Neyra. “No recuerdo una película peruana que se haya convertido antes en musical, lo que hace de este viaje todo un reto”, afirma Ventura. “Si bien esta nueva versión toma elementos de la obra corta y de la película, la historia de alguna manera rejuvenece con personajes veinteañeros enfrentados a un delirante cuento de infidelidad, venganza y muñecos vudús”.

La producción está a cargo de Israel Carmen, quien luego de estar al frente de más de una decena de películas y conciertos, asume el reto de esta puesta en escena. En la asistencia de dirección está el experimentado actor y director Francisco Cabrera, reciente ganador del premio Oficio Crítico a Mejor Director por la adaptación teatral de Metamorfosis de Kafka. “No podía pedir mejores aliados”, afirma, Ventura, “En los ensayos se siente la buena vibra y el compromiso de todos. Los actores y el equipo son un vendaval de creatividad que me nutre cada día. ¡Y qué decir de la gente del Centro Cultural Ricardo Palma! Para mí es un lujo ser recibidos en su teatro.”

Las canciones han sido compuestas especialmente para la obra por Edgard Arocena en la música y por el propio Ventura en la letra. “Quienes me conocen, saben que soy fanático de la música y por ende de los musicales, por lo que es un sueño haber convertido Una Comedia Macabra en un musical absolutamente original, no solo escribiendo la obra si no también siendo parte de la creación de las canciones”, afirma el director. “Edgard (Arocena) es un joven talento y ha hecho que mis letras se conviertan en canciones maravillosas y sobre todo muy divertidas. Son nueve canciones que realmente atesoro”.

Las entradas están a la venta a través de Atrápalo.pe