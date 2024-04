El Británico Cultural presentará la nueva temporada de la obra ‘Los Perros’, escrita por el argentino Nelson Valente y dirigida por Sergio Paris. El nuevo estreno de esta comedia ácida se realizará el día viernes 12 de abril a las 8:30 p.m. en su Auditorio con sede en Miraflores. Entradas a la venta por la plataforma Joinnus.

‘Los Perros’ nos presentará la historia de Laura, quien el día de su cumpleaños número cuarenta tendrá una experiencia fugaz pero demoledora: durante el trayecto habitual en el metro: un desconocido le sonríe y le susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de ella por mantener la unión con y entre sus seres queridos.

Rodrigo, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia.

“Suele pasar que una persona quiera cambiar su vida y no lo sepa. Y pueden pasar muchos años sin que este deseo salga a la luz. Entonces, un encuentro inesperado, un detalle sin importancia, un suceso aparentemente casual sirve como detonadores de una crisis que pondrá en juego todos los aspectos de la vida” nos dice el dramaturgo argentino Nelson Valente. “Las preguntas son ineludibles: ¿Es esta, la vida que quiero? ¿En qué momento la escogí? ¿Alguien me ha preguntado si es así como quiero pasar los días que me quedan en este mundo? El milagro se produce cuando los interrogantes son tan poderosos que sobrepasan a la persona en crisis y se expanden, como el fuego, de un cuerpo al otro. Los perros incursionan en las cuestiones que afectan a toda la humanidad”.

“Volver a reponer ‘Los Perros’ significó en esta ocasión no solamente el recordar la puesta en escena que tuvimos el año pasado, sino también que al aparecer un nuevo actor en el elenco (en la primera temporada actuó Emilia Drago, ahora ingresa Carolina Cano en su rol) generó toda una relectura de la historia. Esto nos motivó a encontrar nuevas visiones de la historia de esta familia tan particular”, nos dice el director de la obra, Sergio Paris. “Por otro lado, después de haber tenido una temporada prácticamente a sala llena todas las funciones, nos despierta mucha ilusión el poder volver a presentarnos en la misma sala así que vamos muy contentos con esta nueva versión de la obra”. Para esta nueva temporada, ingresa la actriz Carolina Cano para el papel de Laura junto al elenco con Grapa Paola, Augusto Mazzarelli y Diego Lombardi.

NUEVA TEMPORADA DE LA OBRA “LOS PERROS”

Fechas: del 12 de abril al 13 de mayo

Hora: viernes, sábados y lunes 8:30 p.m. y domingos 7:30 p.m.

Lugar: Auditorio del Británico Cultural en Miraflores

Dirección: Bellavista 531 Miraflores

Público recomendado: mayores de 18 años

Entrada general: 55 soles

Entrada estudiantes, jubilados y CONADIS: 35 soles

Entradas a la venta en Joinnus

https://www.joinnus.com/events/theater/lima-los-perros-2024-60311