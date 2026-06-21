La actriz y escritora Wendy Ramos volverá al escenario con “Pájaros en la cabeza: ideas para tener más ideas”, un nuevo unipersonal producido por Studio Tres Perú que se presentará el sábado 27 de junio, a las 8:00 p.m., y el domingo 28 de junio, a las 6:00 p.m., en el Gran Teatro Nacional.

La propuesta busca conectar con el público a través de una experiencia que mezcla humor, juego y relatos personales para abordar temas relacionados con la creatividad, el bienestar emocional y la capacidad de adaptación ante situaciones de incertidumbre.

Una propuesta para salir del “modo difícil”

Lejos de los formatos tradicionales de autoayuda, el espectáculo plantea una mirada práctica sobre cómo enfrentar bloqueos y momentos de cambio.

A través de historias y ejercicios inspirados en sus propios procesos creativos, Wendy Ramos comparte herramientas que utiliza cuando enfrenta dudas o busca nuevas ideas, demostrando cómo pequeños cambios de perspectiva pueden abrir nuevas posibilidades.

“Pájaros en la cabeza” no está dirigido únicamente a artistas, sino a todas las personas interesadas en desarrollar una creatividad aplicable a la vida cotidiana, desde la toma de decisiones hasta la resolución de conflictos.

Humor y experiencias personales sobre el escenario

Durante el espectáculo, los asistentes podrán participar de una experiencia teatral en la que se combinan momentos de humor, dinámicas y reflexiones sobre la importancia de mantener una actitud flexible frente a los desafíos.

La propuesta busca invitar al público a pasar del bloqueo al movimiento y de las dificultades a nuevas posibilidades.

Con este nuevo unipersonal, Wendy Ramos reafirma una trayectoria que combina actuación, clown, escritura y comunicación, siempre desde una mirada cercana y humana.

Funciones en el Gran Teatro Nacional

“Pájaros en la cabeza: ideas para tener más ideas” tendrá dos funciones en el Gran Teatro Nacional:

Sábado 27 de junio de 2026 – 8:00 p.m.

Domingo 28 de junio de 2026 – 6:00 p.m.

La dramaturgia y la idea original pertenecen a Wendy Ramos, mientras que la producción general está a cargo de Studio Tres Perú.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.