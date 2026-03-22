El Grupo Cultural Yuyachkani, una de las compañías teatrales más representativas del Perú, celebrará sus 55 años de trayectoria artística con la reposición de su emblemática obra “Con-cierto Olvido”, que se presentará el sábado 28 de marzo a las 8:00 p.m. y el domingo 29 de marzo a las 5:30 p.m. en el Gran Teatro Nacional, en Lima.

Las funciones forman parte de las actividades por el Día Mundial del Teatro, y marcan el retorno de esta propuesta escénica que combina teatro, música en vivo y memoria colectiva.

Una obra que fusiona teatro, música y memoria

“Con-cierto Olvido” es una creación colectiva protagonizada por Ana Correa, Augusto Casafranca, Débora Correa, Rebeca Ralli, Julián Vargas, Teresa Ralli, Jorge Inofuentes y Alejandro Siles, bajo la dramaturgia y dirección de Miguel Rubio Zapata.

La puesta escénica propone una reflexión sobre temas como el amor, la identidad nacional, la libertad, la muerte, la reconciliación y la esperanza, utilizando poemas, canciones y piezas musicales interpretadas en vivo por los propios actores.

La obra incluye composiciones y textos inspirados en autores reconocidos como Bertolt Brecht, Jorge Manrique, Oscar Colchado Lucio y Miguel Rubio Zapata, integrados en un formato de concierto escénico.

Una trayectoria vinculada a la historia cultural del Perú

El Grupo Cultural Yuyachkani fue fundado en 1971, y su nombre proviene del quechua, cuyo significado es “estoy pensando, estoy recordando”. A lo largo de más de cinco décadas, su trabajo escénico ha dialogado con la realidad social y política del país, consolidando una propuesta teatral crítica y reflexiva.

La obra “Con-cierto Olvido”, estrenada en Lima en mayo de 2010, ha sido presentada en festivales internacionales en ciudades como Bahía (Brasil), La Habana (Cuba), Guayaquil y Manta (Ecuador), Antofagasta y Santiago (Chile), recibiendo reconocimiento del público y la crítica especializada.

Entradas y horarios para las funciones

Las presentaciones en el Gran Teatro Nacional se realizarán en dos fechas:

Sábado 28 de marzo — 8:00 p.m.

Domingo 29 de marzo — 5:30 p.m.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket y en la boletería del Gran Teatro Nacional, abierta de martes a domingo de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.