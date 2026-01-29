El caso que ha remecido a Alianza Lima y al fútbol peruano, y que incluso trascendió el ámbito policial, sigue generando impacto con nuevas revelaciones. Este jueves, el abogado de la joven que denunció un presunto abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ofreció información clave que volvió a situar el tema en el centro de la atención mediática en Perú y Argentina.

Luis Deuteris, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza y abogado de la denunciante, afirmó que su patrocinada cuenta con garantías de protección por parte de la Policía de Buenos Aires, tras reportarse un intento de contacto por parte de uno de los acusados. Precisó que el hecho fue comunicado oportunamente a las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de seguridad para resguardar a la joven.

“ Ella tiene garantías, porque al día siguiente, o sea, en la mañana siguiente, intentaron contactarse con ella, porque estos hechos pasaron de madrugada. Intentaron comunicarse con ella, primero en persona los protagonistas y después a través de una persona que le dijo: ‘Mira, te queremos contactar’ ”, manifestó el letrado para RPP.

Deuteris también resaltó la reacción de la víctima ante lo ocurrido y subrayó que, pese al impacto psicológico que atravesaba, actuó de forma correcta.

“ Ella no aceptó los llamados, y con respecto a mí, nadie se comunicó conmigo ”, precisó, descartando cualquier contacto extrajudicial con él en su condición de abogado defensor.

Consultado por la prensa sobre el contenido de esas comunicaciones y la identidad del futbolista que habría intentado contactarla, Deuteris respondió: “ Creo que solo fue Carlos Zambrano, pero no supo qué querían, porque no lo atendió ”, afirmó, dejando en claro que no existió un diálogo directo entre la víctima y dicho jugador.

Luego, el letrado se refirió a la situación de la amiga de la denunciante, presuntamente conocida de Carlos Zambrano y considerada una testigo clave por haber estado presente durante los hechos ocurridos en Montevideo.

“ No sé si sería prudente que se comunicara conmigo, no creo que lo haga. Porque la justicia argentina no ha tomado un temperamento sobre su situación ”, manifestó, al remarcar que el proceso sigue en etapa de evaluación judicial.

El abogado también señaló que, cuando el caso sea derivado a un juzgado de Montevideo, será el juez encargado quien defina el mecanismo mediante el cual los futbolistas rendirán su descargo. “Él decidirá si es presencial o de manera virtual”, sostuvo.

