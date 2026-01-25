El Instituto Peruano del Deporte (IPD), en coordinación con la Municipalidad de Villa María del Triunfo, anunció la apertura de 400 nuevos cupos gratuitos en la Academia IPD del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte entre los vecinos del distrito.

Las vacantes están dirigidas a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes podrán inscribirse en las disciplinas de levantamiento de pesas, fútbol, vóley, sóftbol, básquet, atletismo y karate.

El proceso de inscripción se realizará de manera presencial el martes 27 de enero de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Palacio de la Juventud, ubicado en la avenida Salvador Allende s/n.

Actualmente, la sede de Villa María del Triunfo cuenta con 1,243 alumnos tras dos etapas previas de inscripción , consolidándose como uno de los distritos con mayor participación.

El complejo dispone de infraestructura moderna utilizada en competencias de alto rendimiento y ofrece entrenamientos en distintos deportes en turnos de mañana y tarde, como parte de la estrategia del IPD para masificar el deporte y fortalecer alianzas con gobiernos locales a nivel nacional.