Por la Fecha 5, la Asociación Deportiva Tarma (ADT) logró un gran empate. A pesar que en la primera parte ganaba 2 a 0, se le escapó el triunfo en un dramático partido, que se jugó a 35° de temperatura en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

En duelo empezó muy intenso y culminó de la misma forma, partido de ida y vuelta, ambos llegaban con mucha opción de gol.

A los 15´ en un tiro de esquina a favor del ADT Víctor Cedrón saca el centro y en una pelotera entre cuatro defensas en el piso Janio Pósito de un puntillazo anota el primer tanto. A los 35´ solo Ángel Quiñonez desperdicia una clara ocasión de aumentar, pero a los 45´ Cedrón busca la vertical para Ángel Quiñonez y este cede a Fernando Bersano y le coloca al otro palo del golero Patricio Álvarez y convierte el segundo tanto tarmeño.

En la segunda mitad se repliega un tanto y eso aprovecha el equipo local y a los 65´ Neri Bandiera muy atento anota el gol del descuento.

Tres minutos más en un tiro de esquina aparece dentro del área Freddy Oncoy de cabeza anota el gol de empate. Hernán Rengifo ejecutó un penal y el “Pato” Álvarez le adivinó el movimiento, interceptandolo. El partido culmina 2 a 2. Ambos equipos suman en la tabla 5 puntos. El 1 de marzo ADT recibe en Tarma al Alianza Lima.

No está contento

El entrenador del ADT se mostró descontento con el resultado ya que dijo, pudieron haber asegurado la victoria con un penal. “Con bronca porque de nuevo podíamos tener los 3 puntos como contra Cienciano pero lástima que volvimos a fallar el penal pero esto es fútbol y pueden pasar estas cosa creo que jugamos bien inteligente el primer tiempo versus un rival muy difícil sobre todo en ofensiva manejando el partido no fue así el segundo tiempo dejamos de jugar le dimos el balón a ellos y queríamos salir de contra si bien tuvimos situaciones de gol nos faltó más tenencia y ahí encontrar los espacio creo que ellos si no fallábamos en el descuento 2-1 lo teníamos controlado se pudo ampliar con dos llegadas claras pero bueno rescatar la actitud del equipo el desgaste que hicieron un campo difícil por la condiciones que esta y el calor sofocante pudimos llevar los 3 puntos pero el destino quiso que volvamos con 1 no perder es bueno a seguir trabajando para mejorar y corregir errores”