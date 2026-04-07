La tabla aprieta. ADT de Tarma y Sport Huancayo no encuentran el rumbo en la Liga 1 y, jugadas nueve fechas, ya miran de reojo la zona roja. El Vendaval Celeste marcha 14° con 9 puntos, mientras que el Rojo Matador es 15° con apenas 8 unidades de 27 posibles.

Ambos equipos juegan a contramano del resultado: más derrotas que alegrías. ADT suma cuatro caídas y Huancayo cinco, un saldo que pesa como mochila llena en tiempo de descuento.

En Cusco, el cuadro tarmeño lo tenía en el bolsillo tras voltear el marcador, pero terminó dejando escapar los tres puntos en un 3-2 que dolió como gol en contra. Por su parte, el elenco wanka dejó pasar la chance de hacerse fuerte en casa: empató un duelo que tenía servido para celebrar.

Lo que se viene

El calendario tampoco da respiro. En Tarma, ADT recibirá a Alianza Lima, que llegará con sed de revancha y plantel completo. Mientras tanto, Huancayo tendrá que ir a Cajamarca para medirse con UTC, metido en la pelea de arriba. Duros escollos para dos equipos que hoy juegan más con la presión que con la pelota.

La tabla del descenso acecha: están a dos y un punto de la zona peligrosa. Todavía hay torneo por delante, sí, pero la tendencia no invita al optimismo. La recuperación de piezas clave como John Narváez y Yonatan Murillo será vital para cambiar la cara del equipo.

Aquí no hay un solo culpable: el banco también juega su partido. Pablo Trobbiani y Richard Pellejero están llamados a mover el tablero y encontrar el once que vuelva a sumar.

El campeonato es largo, pero el crédito se acorta. En Tarma y Huancayo la hinchada ya empezó a impacientarse. Los dos equipos de Junín están obligados a sumar en cada encuentro.