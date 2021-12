Se notó su incomodidad. Alberto Rodríguez descartó la posibilidad de retirarse del fútbol profesional. En declaraciones a la prensa tras su salida de Videna, confirmó que quiere seguir en actividad dentro del balompié.

“Yo no sé de dónde sacan, cómo hacen para sacar tanta cosa que ya me quiero retirar o me quieren retirar, no lo sé”, indicó el defensa peruano.

“Si yo no lo he dicho, obviamente que yo no me voy a retirar, entonces, todavía quiero seguir jugando”, sentenció el ‘Mudo’.

De esta manera, el jugador de 37 años borró cualquier indicio relacionado a su permanencia en el fútbol peruano, sin embargo, aún no tiene confirmado el equipo en el que jugará en la siguiente temporada.

Alberto Rodríguez fue parte de Alianza Atlético de Sullana en la temporada 2021, jugando un total de 641 minutos. Tras terminar la temporada, tanto el club sullanero como el ex mundialista decidieron no alargar más su vínculo contractual.

Respecto a las posibilidades han sonado diversos equipos de provincia, uno de los más llamativos, Carlos Stein, pero confirmaron que no tenían ningún acuerdo con el futbolista. El tiempo de fichajes es amplio en la liga peruana, por lo que, todavía tiene opciones de seguir en cualquier equipo de la Liga 1.

Por el momento, el defensa de 37 años se encuentra trabajando con parte de la Selección Peruana en el Complejo Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, es decir, la Videna. Junto a jugadores como Pedro Gallese, Paolo Guerrero, Edison Flores, Sergio Peña, Miguel Araujo, Marcos López, Yoshimar Yotún y Yordy Reyna entrena con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la temporada 2022.