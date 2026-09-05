Aldeas Infantiles SOS Perú presenta la 10.ª edición de la carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, desde las 7:00 a.m. , con el objetivo de promover el deporte y, a su vez, contribuir al cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a los que acompaña la organización a nivel nacional.
“Este año celebramos con orgullo diez años de nuestra carrera ‘Corriendo por una Infancia Feliz’, una iniciativa que ha permitido que miles de personas se sumen a favor de la niñez. Invitamos a más personas a ponerse la camiseta y ser parte de esta nueva edición, que además contará con una nueva categoría de premiación para las mascotas. Cada participación contribuye a seguir brindando cuidado, protección y mejores oportunidades a niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan”, señaló Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.
La convocatoria ha reunido a miles de personas a lo largo de esta última década. Durante 2025, más de 4 mil peruanos se sumaron a la iniciativa, entre corredores, familias, atletas con discapacidad, empresas, Amigos SOS, Embajadores e Influencers SOS. Este año, Aldeas Infantiles SOS Perú espera reunir a más de 5,000 participantes.
¿Cómo ser parte de esta carrera solidaria?
Las inscripciones están disponibles a través de Teleticket. La tarifa regular es de S/ 59.90 y estará disponible hasta el 18 de octubre o hasta agotar stock. Además, las personas acreditadas en Conadis cuentan con una tarifa de S/ 47.90, mientras que los clientes de Diners Club y El Comercio podrán acceder a tarifas con descuento especial. Para participar en la categoría de premiación para mascotas, será necesario adquirir la bandana oficial de la carrera, además del kit. El recojo de kits se realizará los días 16 y 17 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Parque Olímpico de San Borja - Pentagonito.
Al participar, cada persona contribuye al trabajo que Aldeas Infantiles SOS Perú realiza para que niñas, niños y adolescentes que no pueden permanecer con sus familias reciban cuidado y protección, así como para fortalecer las capacidades de madres, padres y cuidadores en la crianza. Asimismo, la organización acompaña a jóvenes que han crecido bajo su cuidado en su transición hacia la vida adulta, brindándoles herramientas para continuar sus estudios, acceder a oportunidades laborales y construir el futuro que desean.
Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de Isopetrol (marca CAM2), coorganizador de la carrera; la Municipalidad de San Borja y Penta Run, como aliados principales; así como de Bata Perú, Bonapharm, Compartamos Banco, Grupo AJE, Oriflame, P.A. Perú y Sonepar Perú. Asimismo, se invita a más empresas a sumarse a esta iniciativa y contribuir a que más personas se movilicen por una causa solidaria, porque invertir en la infancia es apostar por un presente y un futuro con mejores oportunidades para el país.