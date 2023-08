lágrimas de alegría, tristeza, frustración y hasta conatos de bronca, fue lo que se disparó en los diversos escenarios deportivos donde se jugaron la tercera fecha de la segunda fase de la Etapa Departamental, del “fútbol macho”.

Tres equipos ya garantizaron su participarán para el cuadrangular final y otros dos disputarán el último cupo este miércoles en un terreno neutral.

CESA y Chanchamayo al cuadrangular.

El “mundialito cholo” es un laberinto de emociones, no solo para los 22 jugadores que se encuentran dentro del campo deportivo.

Juego duro en la primera capital del Perú.

También lo es para los hinchas que sufren cada desacierto de su equipo o celebran con júbilo cada gol. Ayer no fue la excepción y al no darse cuenta del resultado deseado, los partidos terminaron en conatos no solo entre hinchas y jugadores, ya que también hombres de prensa fueron agredidos.

PNP interviene ante conatos de bronca.

Los equipos que avanzan al cuadrangular

Cada equipo se jugó su final aparte. En Jauja CESA sacó un importante empate ante Sport Cóndor, que lo clasificó como primero del Grupo A, mientras que los de Tunanmarca quedaron eliminados.

Dios por delante antes de su ingreso al campo.

El segundo clasificado es Atlético Chanchamayo que ganó 1 - 0 a Asociados Santo Domingo.

En el Grupo C, Juventud Apatina, se clasificó al ganar por WO a Unión Sangani, mientras que el empate sin goles entre Estrella Central y CD Santa María, terminó descubriendo la eliminación de ambas escuadras.

Walkover a favor de Juventud Apatina.

En el Grupo B, las cosas todavía no están definidas. Defensor Concepción consiguió una importante victoria en casa de 3 -1 ante Municipal Ahuaycha y sumó cinco puntos, misma cantidad para Unión Pilcomayo que anticipó empatar el partido ante Sport Gavilán que se quedó fuera de la Copa Perú 2023 con 4 puntos en su grupo.

Aliento incansable durante los 90 minutos.

Con este último resultado, Defensor Concepción y Unión Pilcomayo definirán al último integrantes del cuadrangular final. El choque entre ambas escuadras se dará en un terreno neutral. La fecha y hora se definirá en una reunión de delegados que se sostendrán en las próximas horas de hoy.