Alemania y Costa de Marfil protagonizarán este sábado 20 de junio uno de los encuentros más atractivos de la jornada del Mundial 2026.

El conjunto alemán buscará hacer valer su condición de favorito, mientras que los africanos intentarán sorprender con su potencia física y velocidad en ataque.

¿A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil?

País Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Alemania 10:00 p.m. Costa de Marfil 8:00 p.m.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO?

El encuentro será transmitido para Perú a través de DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

Alemania quiere ratificar su candidatura

La selección alemana afronta el torneo con el objetivo de volver a competir por el título mundial y demostrar su capacidad para dominar los partidos importantes.

Costa de Marfil, en tanto, buscará aprovechar su intensidad y talento individual para complicar a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Datos clave

Partido: Alemania vs. Costa de Marfil.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Sábado 20 de junio.

Hora en Perú: 3:00 p.m.

Transmisión: DSports y DGO.