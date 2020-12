Alexander Callens seguirá siendo jugador de New York City de la Major League Soccer, al menos, por toda la temporada 2021. Este martes, el club neoyorquino confirmó que ejerció a la opción de renovación de contrato por el peruano.

Además de Alexander Callens, New York City optó por seguir contando con los servicios de los estadounidenses Luis Barraza, Justin Haak y James Sands y el costarricense Ronald Matarrita. No fueron los casos de Gary Mackay-Steven y .Gedion Zelalem, mientras que Joe Scally culminará su transferencia al Borussia Monchengladbach el 1 de enero de 2021.

En la campaña del 2020, Alexander Callens participó en 25 partidos de New York City, todos como titular, y marcó 2 goles. El chalaco fue una de las piezas más importantes del los ‘American Citizens’, que llegaron hasta la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS.

“Si bien la temporada no terminó como queríamos, me gustaría agradecer a todos nuestros jugadores por su compromiso durante una desafiante temporada 2020. Las decisiones de personal de fin de año nunca son fáciles, pero nos complace que el núcleo de nuestra lista esté bajo contrato. Estas decisiones brindan flexibilidad para mejorar el equipo de cara al 2021″, señaló el director deportivo de New York City, David Lee.

Por ahora, estos son los elementos con contrato en New York City para el siguiente curso:

Porteros: Luis Barraza y Sean Johnson.

Defensores: Alexander Callens, Maxime Chanot, Tayvon Gray, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita, Gudmundur Thórarinsson y Anton Tinnerholm.

Mediocampistas: Nicolás Acevedo, Justin Haak, Maxi Moralez, Keaton Parks, Alex Ring, Tony Rocha, James Sands y Juan Pablo Torres

Delanteros: Valentin Castellanos, Héber, Andres Jasson, Jesus Medina, Alexandru Mitrița e Ismael Tajouri-Shradi.