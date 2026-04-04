El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó el fallecimiento de una persona y al menos 47 heridos tras los incidentes registrados en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria.

Durante su visita al lugar, informó que todos los afectados recibirán atención médica cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS), garantizando que no asumirán gastos.

Detalló que los heridos fueron trasladados a diversos centros de salud: 17 al Hospital Dos de Mayo, 15 al Hospital Loayza, mientras que otros fueron derivados a la clínica San Pablo y al hospital Edgardo Rebagliati.

Asimismo, destacó la rápida respuesta del sistema sanitario, con la participación de ambulancias del SAMU, bomberos y EsSalud.

El titular del Minsa señaló que el objetivo de su presencia es supervisar la atención de los pacientes y anunció que visitará los hospitales para verificar su evolución.

En cuanto a las causas del hecho, indicó que aún se encuentran en investigación, aunque preliminarmente se presume que hubo presión entre los asistentes, lo que habría desencadenado el desenlace fatal.

Finalmente, precisó que se siguen los protocolos correspondientes tras el deceso, con la intervención de la Fiscalía, mientras se recaba información completa sobre lo ocurrido.