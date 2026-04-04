Alianza Lima lamentó el fallecimiento de un hincha y los múltiples heridos que dejó el banderazo realizado en la tribuna Sur del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en la previa del clásico ante Universitario de Deportes.

A través de un comunicado, el club expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y su solidaridad con los afectados.

La institución informó que activó de inmediato sus protocolos de seguridad tras el incidente y aseguró que viene colaborando de manera “plena y transparente” con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, indicó que se mantiene a disposición de las investigaciones en curso.

Asimismo, Alianza Lima precisó que el hecho no está relacionado con la caída de muros ni con fallas estructurales del estadio.

Finalmente, reafirmó su compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el avance de las indagaciones, en el contexto del clásico que se disputará este sábado en el estadio Monumental.

Minsa

Como se sabe, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó el fallecimiento de una persona y al menos 47 heridos tras los incidentes registrados en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria.

Durante su visita al lugar, informó que todos los afectados recibirán atención médica cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS), garantizando que no asumirán gastos.

Precisó que se siguen los protocolos correspondientes tras el deceso, con la intervención de la Fiscalía, mientras se recaba información completa sobre lo ocurrido.