A lo largo de su carrera, Alexandra Hörler ha tenido que lidiar con el machismo aún impregnado en nuestro día a día, y más aún, en el mundo del fútbol. Sin embargo, la periodista deportiva ha sabido destacar por su talento. Así, hace exactamente un año comenzó a vivir uno de sus sueños, trabajando como conductora en el canal de streaming de Panam Sports durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

¿Cómo fue tu experiencia como conductora de Panam Sports?

Ha sido el mejor trabajo que he tenido. Yo viví el evento desde adentro. Me ha hecho sentir muy orgullosa, porque no se trataba de un canal ni de un medio de comunicación, sino de una organización internacional, la más importante de todo el continente. Que ellos me hayan visto a mi para hacer el trabajo y representarlos, me hace sentir muy bien.

¿Qué tan diferente es trabajar en una organización a hacerlo en un medio?

Es distinto, porque en prensa te limitas a lo que te permitan los derechos del medio en el que trabajas. Gracias a esta oportunidad ahora conozco a casi todos los presidentes de los Comité Olímpicos del continente, y pude estar al lado de Carl Lewis, una de las grandes leyendas del atletismo. Fue muy duro, porque trabajaba todo el día, pero fue hermosamente duro.

¿La mejor herencia que nos dejó Lima 2019?

Primero que nada, las sedes. Ahora hay que ver qué se harán con ellas. La Villa está siendo usada para el COVID-19 y me parece muy positivo. En la parte emocional, creo que nos dejó algo muy importante como el sentido de pertenencia. El sentirnos orgullosos, felices de ser peruanos.

¿El día que más te marcó de todos los Juegos?

Creo que uno de los momentos más emotivos fue el día de la maratón con Gladys Tejeda y Christian Pacheco. Ese día sentí que todo el esfuerzo valía la pena. Ahí recordé por qué había elegido esta carrera. Porque no importa si no duermo, si estoy agotada o me estoy muriendo de frío, o si viene alguien a faltarme el respeto. El deporte, lejos de llevarte a momentos estresantes, como pasa con las noticias, te llena de felicidad y te hace sentir las emociones más bonitas y explosivas.

¿Qué significó Panam Sports para ti?

Es una familia. Me hicieron sentir siempre como en casa, pese a que era la única peruana. Además, nunca antes me había sentido tan respetada. Ellos escuchaban mis opiniones, mis sugerencias, me daban la libertad de elegir, proponer.

Acá aún el machismo está muy pegado al periodismo deportivo...

Muchas veces, por reaccionar o poner en su sitio a la gente, te juzgan. Pero reclamar tus derechos no es ser problemática, es un derecho precisamente y nadie tiene porqué pasar por encima tuyo. Es como si para avanzar o caer bien en el trabajo, tuviéramos que callarnos la boca y sonreír, a pesar de que nos vulneran, nos acosan, nos faltan el respeto. Espero que, en algún momento, las mujeres tengamos el mismo lugar y respeto que los hombres. Y esto es lo mejor del deporte, porque en él todos somos iguales.

Empezarás una nueva experiencia en Depor. ¿Qué le prometes al público?

Les prometo entrevistas exclusivas y las polémicas del momento. Tendremos lo mejor del deporte nacional, siempre con un invitado.

Perfil de Alexandra Hörler

Periodista deportiva

Este lunes, ‘Ale’ inicia una nueva aventura en Depor. Los lunes y miércoles al mediodía (12 p.m.) estará, a través de la cuenta de Instagram del diario, conversando con los protagonistas del deporte local.