Luego de sumar dos derrotas consecutivas, Alianza Lima enfrenta la necesidad de lograr su primer triunfo del año cuando se mida ante Colo Colo, este domingo a las 19:00 horas de Perú, por la tercera jornada de la Serie Río de la Plata.

El conjunto blanquiazul cayó por 2-1 en sus dos primeras presentaciones ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, resultados que han generado cuestionamientos sobre el trabajo del técnico Pablo Guede.

Posible once y evaluación del plantel

Este encuentro será el último del torneo amistoso para los victorianos y una oportunidad para mostrar una mejor versión colectiva. A diferencia de los duelos anteriores, Guede podría alinear un equipo más cercano al que utilizará en el inicio de la exigente temporada 2026.

De acuerdo con lo observado en los entrenamientos, Alianza Lima formaría con:Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Gianfranco Chávez, Sergio Peña, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

El entrenador aliancista ya adelantó que durante estos amistosos viene probando a todos sus jugadores en distintas posiciones, incluso utilizando equipos diferentes en cada tiempo.

Un rival exigente: Colo Colo

Al frente estará un Colo Colo que cuenta como principal figura al experimentado Arturo Vidal, referente del fútbol chileno y pieza clave del equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz.

El compromiso también resulta importante para el técnico del cuadro chileno, que busca ajustar su oncena de cara a la temporada oficial.

Hora, transmisión y próximos partidos

El partido entre Alianza Lima y Colo Colo se jugará este domingo a las 7:00 p. m. (hora peruana) y será transmitido en directo a través del streaming de Disney Plus.

Luego de este encuentro, los blanquiazules tienen programado un amistoso internacional ante Inter Miami, equipo donde militan Lionel Messi y Luis Suárez. El duelo se disputará el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva.