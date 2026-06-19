Un campeonato de hace 92 años todavía sigue en discusión entre Alianza Lima y Universitario. Con la FPF sin asumir una postura clara, Eduardo Salcedo y sus coautores -Adhemir Fanarraga, Rubén Ravelo y David Amez- presentan el libro «T3tr4campeones», con el cual buscan ayudar a resolver qué ocurrió en 1934 y cómo el título blanquiazul pasó a ser considerado crema.

¿Cómo surgió la idea para relanzar el tema?

En realidad, no era nuestra idea relanzar nada. Ha estado en la palestra pública, por lo menos, desde el 2013, cuando el club presentó el pedido de rectificación a la FPF. No creemos que esto se enfríe, se entibie o se caliente con un movimiento de alguien. Correspondía dejar en blanco y negro aquello que es parte de ese debate y, además, darle una herramienta al club para tener una defensa objetiva de lo que es suyo.

Eduardo Salcedo, Adhemir Fanarraga, Rubén Ravelo y David Amez presentan el libro «T3tr4campeones». (Foto: Difusión)

¿Habían elegido esta fecha específica para publicar el libro con anticipación o se fue dando?

Se fue dando. Los autores podemos tener una idea, una expectativa, pero no siempre se da, porque dependemos, lógicamente, del rubro y del ámbito editorial. De hecho, nuestra primigenia intención era presentar el libro en noviembre del 2024, en el afán de celebrar los 90 años del título. En el camino, el proceso editorial ha sido largo y enriquecedor, y estamos muy conformes con que haya salido ahora.

¿Qué valor extra se va a encontrar el hincha con este tema que lleva tanto tiempo en discusión?

Además de condensar toda la información, nosotros agregamos una data que es inédita y que antes no se contaba. Lo que queremos es no dejar cabos sueltos. En la investigación, desde siempre se dijo que algo tuvo que pasar para que suceda el cambio, porque todos reconocían que Alianza fue campeón de primera división el 18 de noviembre de 1934 y Universitario fue campeón de primeros equipos el 7 de julio de 1935, lo que no cambia ni retrotrae los resultados de la primera división. Y hemos hurgado en ese algo, buscamos las razones posibles y creemos haber encontrado información importante de cómo es que empezó a distorsionarse la historia y cómo es que la Federación hace suyo un error estadístico con un afán de por medio.

Aún existe la posibilidad de que Universitario sea campeón y logre un cuarto título seguido. ¿Eso también influyó en sacar este libro?

Teníamos la intención de celebrar el título en el 90 aniversario, pero no se dio por razones editoriales. Lógicamente, no somos ajenos a la realidad, al día a día y al fútbol, entonces, cabía sacarlo antes de que cualquier situación pudiera presentarse. Confiamos, desde luego, que la “U” no sea campeón este año, no nos gusta que sea campeón, pero no ha sido nuestra principal expectativa, ni mucho menos nuestra principal razón.

Si la “U” fuera tetracampeón este 2026, ¿crees que la Federación reconozca al club como el primero en lograrlo?

No hay razón por la cual no deba hacerlo. Poniéndonos en ese supuesto, si la “U” lograra ganar el Clausura, forzar una final nacional y ganarla, pues sería tetracampeón y no habría razón para negarlo ni para cuestionarlo. La FPF, siguiendo los rigores y procedimientos que corresponde, lo declarará y nosotros jamás pediríamos lo contrario. Lo que pedimos es que, en nuestro caso, la Federación se lave la cara, se amarre bien la correa y diga: aquí nos equivocamos, no seguimos ningún rigor, nos saltamos todo procedimiento y, al manotazo o porque se nos ocurrió o a algún dirigente crema se le dio, cambiamos el palmarés sin conocimiento, sin notificación y sin previo traslado a Alianza Lima.

El libro «T3tr4campeones» revive el debate sobre el título de 1934. (Foto: Academia Antártica)

¿Qué crees que falta en la FPF para que esa disputa llegue a su final y tenga una resolución firme?

Me permito entrar en la coloquialidad y responder como en el barrio: le faltan pantalones. La evidencia es abrumadora, las pruebas son irrefutables y acaba de salir con el libro una herramienta que brinda esas pruebas que demuestran, sin cabo suelto, que Alianza es el campeón del 34. Y si eso fuera poco, hay procedimientos iniciados a raíz del pedido del 2013 y hasta un informe. ¿Por qué la FPF no lo asume? Porque le falta pantalones, porque se pondría en contra del club con el que históricamente ha caminado de la mano, que es Universitario, hay que decirlo sin rubor. Y eso no les gusta. Si el informe del que hablo, que es el informe Alderete, fuera a favor de la “U”, lo hubieran sacado de inmediato. Si bien no se hizo público, el autor salió a decirlo.

Asimismo, Eduardo resaltó que este libro es una defensa de la historia, tradición y gloria de Alianza. “Fue una época irrepetible en el fútbol nacional, un equipo de oro. Como hinchas, tenemos una herramienta para demostrar que somos campeones del 34”, aseguró.

Cabe mencionar que el libro fue presentado el 26 de mayo por la editorial Academia Antártica y sigue a la venta en las principales librerías.