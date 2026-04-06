Alianza Lima derrotó con claridad 3-0 a Deportivo Géminis (25-15, 25-22 y 25-13) y clasificó a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, en un encuentro disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Con este resultado, el cuadro victoriano alcanzó su sexta final consecutiva.

El primer set fue equilibrado en los minutos iniciales, pero Alianza Lima logró despegar gracias a su solidez en ataque y bloqueo, imponiéndose con un contundente 25-15. En el segundo parcial, Géminis reaccionó y acortó distancias, aunque una escalada de errores permitieron que el conjunto íntimo cierre el set por 25-22.

En el tercer set, Alianza selló el triunfo con un amplio 25-13 y un global de 2-0 en la serie de semifinales. El equipo dirigido por Natalia Málaga no logró reaccionar, con sus principales figuras sin el rendimiento esperado.

Con esta victoria, Alianza Lima buscará el tricampeonato en la final, instancia a la que llega con una racha de 14 partidos invicto. S u rival saldrá del duelo entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín, que definirán su clasificación en un extra game.

La final se disputará en dos partidos programados para el 19 y 26 de abril, y de ser necesario, un tercer encuentro se jugará el 3 de mayo para definir al campeón.