La afición blanquiazul está feliz. Cristian Benavente llegó como nuevo fichaje de Alianza Lima y debutó con gol ante Carlos A. Mannucci en la Liga 1. Por tal motivo, la ovación de los asistentes no tardó en llegar, siendo el ‘Chaval’ el encargado de destacar lo “emocionante” que fue jugar en el estadio Alejandro Villanueva.

“La afición anima todo el tiempo, creo que ayer fue el motor para que el equipo no se venga abajo, sobre todo por las circunstancias del partido, y fue muy emocionante la verdad. Hubo un ambiente muy bueno, y eso al final da puntos”, sostuvo el jugador en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Cristian Benavente reconoció que se mostró emocionado cuando se enteró que recibió su transfer, el mismo que lo animó a hacerle un pedido especial al DT de Alianza Lima para que sea considerado dentro de los elegidos para el duelo con Carlos A. Mannucci, cosa que terminó dándose.

“Cuando llegó mi pase, hablé con el ‘profe’ Bustos y decidimos que era una buena oportunidad para debutar en casa y con nuestra gente. Al final, se dio el estreno y me quedo muy contento. En esta semana me he sentido muy bien y -de a pocos- voy a llegar a mi 100% en lo físico, aunque ya me encuentro muy bien, pero siempre se puede mejorar”, agregó.

Benavente se estrenó con gol

Cristian Benavente anotó de tiro libre a los 92 minutos del Alianza Lima vs. Carlos A. Manucci, después de haber sufrido una falta de John Narváez en las inmediaciones del área de la portería defendida por el guardameta nacional Manuel Heredia, solo 13 minutos después de haber ingresado al campo en reemplazo de Aldair Fuentes.

El ‘Chaval’ se paró al frente de la pelota, miró fijamente el posible trayecto del balón y no dudó en sacar un potente remate de derecha, el mismo que no pudo ser detenido por el arquero rival, sentenciando la victoria por 3-1 de los blanquiazules sobre los carlistas en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.