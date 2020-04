Apenas Mario Salas fue anunciado como entrenador de Alianza Lima, el nombre de Gabriel Costa apareció como una posibilidad para volver al club y hasta ahora nadie se había pronunciado sobre la situación del atacante peruano quien es parte de la plantilla de Colo Colo, último club del ‘Comandante’.

Y desde Matute recién se manifestaron y señalaron que la opción del uruguayo no se ha conversado. Gustavo Zevallos tomó la palabra y señaló que “Yo leí que él mismo había declarado que tenía contrato hasta 2022 y que de ahí no se movía", a partir de esa primera declaración aseguró que "no hemos hablado de ningún jugador”, dijo el gerente blanquiazul.

Gustavo Zevallos también habló de la situación de Jean Deza. “Es un tema que lo está viendo el departamento legal del club, él está suspendido, todavía tiene pendiente algunos días y por eso preferimos que lo vea el departamento legal, ellos se van a encargar de seguir adelante con eso”, declaró.

Alianza Lima está a la espera del pronunciamiento de la Federación Peruana de Fútbol sobre las medidas que se tomarán ante la crisis por la suspensión de la Liga 1.

“Yo leí que han mandado a las federaciones dinero de parte de la FIFA para los clubes y si eso es así sería importante que eso pueda ser distribuido para todos. Al menos yo no he recibido ninguna información de la Federación, no sería malo escuchar a las autoridades que expliquen un poco lo que se viene, si hay un plan de salvataje y ver cómo se va a distribuir. Yo confío en que alguien va a aparecer a dar alguna explicación", declaró Zevallos.

“Ahora no sabemos qué es lo que va a suceder, nosotros estamos en casa y veremos qué decide el Gobierno porque yo puedo hablar muchas cosas ahora pero es entrar en el campo de las especulaciones. Hay que tener calma, evidentemente la Copa Bicentenario es muy difícil que se pueda jugar pero no quiero explayarme en algo de lo que no tenemos seguridad”, explicó el directivo.