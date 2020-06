El coronavirus es un mal recuerdo para Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ intenta llegar al 100% para regresar a los entrenamientos de su club. En tanto, el peruano pasa su tiempo libre ejercitándose en casa. Además, hay espacio para dialogar con su amigo Roberto Guizasola.

El delantero del Lokomotiv, entre varias historias, reveló la anécdota que tuvo la vez que llegó tarde a un entrenamiento de Alianza Lima, en el 2001, cuando era un adolescente. “Yo había salido a una discoteca con mis amigos, tenía 16 años. Llegué tarde al entrenamiento de Alianza Lima en Matute. Estaban todos los bravos, ‘Pepe’ (Soto), Waldir.. y yo con 15, 16 años, como gran p..., llego tarde”, relató.

“El ‘Profe’ Ivan Brzic no me aguantaba más. ¿Sabes lo que hizo? Delante de todos, giré mi cabeza un poco... y de la patilla me empezó a jalar. ‘Ya no entrenas más con nosotros, ya no entrenas más con nosotros’, me dijo el ‘Profe’. Nunca me voy a olvidar”, le contó Farfán a Guizasola, que se rió a carcajadas.

“Se molestó horrible conmigo. Imagínate. Estaban todos, ‘Pepe’ Soto... todo el mundo llegó a la hora. Yo tenía 15 años y llegué tarde. El ‘Profe’ me gritó”, repitió la ‘Foquita’.

La anécdota de Farfán cuando llegó tarde a un entrenamiento de Alianza Lima. (Video: Instagram)

Los días difíciles de Farfán

“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes (...) El dolor de cabeza fue lo más duro. Nunca sentí algo igual, me estaba volviendo loco”, contó Farfán, en referencia al coronavirus.

“Perdí el olfato, el paladar, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, agregó.

